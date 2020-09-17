DP: Anıt Mezar’a bekliyoruz

Demokrat Parti, Merhum Başbakan Adnan Menderes, Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı idam edilişinin yıl dönümünde anacak.
Demokrat Parti’den yapılan açıklamada, “Merhum Başbakanımız Adnan Menderes, Bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edilişinin 59. yıl dönümünde, Topkapı Anıt Mezar’da kabri başında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın katılımlarıyla anma programı düzenlenecektir. Tüm halkımız davetlidir” denildi. Program bugün (17 Eylül Perşembe) saat 13.00’da başlayacak.