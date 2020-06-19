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22 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Dünyadaki ekonomik sistem adaletsizliğin kaynağı

19 Haziran 2020, Cuma 22:13
14-20 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) tarafından düzenlenen 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferans’ında konuşan IMF Eski İcra Direktörü Prof. Dr. Abbas Mirakhor, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının dünya çapında ciddi ekonomik etkileri olacağını vurguladı.

Küresel sistem faiz yasağı ve zekâtla kurtulur

Pandemiye eşlik eden radikal belirsizliğin ekonomiye dayanak sağlayan politikalar anlamına geldiğini kaydeden Mirakhor, hakim sosyo-ekonomik sistemin önerdiği politikaların çözüm olmadığını ve gerçek sorunla değil semptomlarla ilgilendiğini söyledi ve asıl sorunun sistemin kendisi ve bunun altında yatan felsefe ve ciddi kusurlu ekonomik paradigma olduğunu sözlerine ekledi. Müslüman ülkelerin çoğunun ekonomide batı yaklaşımını izlediğini öne süren Mirakhor, ekonomiden ya da İslam ekonomisinden bağımsız olan ve Kur’an’a dayanan ve sosyal adaleti tek hedef olarak belirten “iktisat” adlı bir sisteme sahip olduklarını söyledi. Prof. Dr. Mirakhor dünyada egemen olan genel ekonomik paradigmanın adalet düşüncesine izin vermediğini ve verimlilik ile adalet arasında bir tavizliliği temel aldığını söyledi.

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