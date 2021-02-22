Duruşuyla umudumuzun adreslerinden biri

Meral AKŞENER (İYİ Parti Genel Başkanı)

Toplumsal vicdanın sesi, milletin hakikati bilme hakkının güvencesi olan bir meslek.

Doğrularıyla, yanlışlarıyla, Türk basın tarihi, istisnalar dışında, millî ve manevî hassasiyetlerimizi, ortak değerlerimizi çiğnememeye, ahlâkî ölçüleri muhafaza etmeye gayret gösteren bir yayıncılığa sahne olmuştur.

Farklı siyasî tercihlerine rağmen, gazetelerimizin buluştuğu ortak akıl, uzun yıllar gazeteciliğin de ortak değeri olmuştur.

Ancak son yıllarda, milleti ayrıştıran, kamplaştıran siyaset dili, etkisini basında da göstermiş, ve basınımız da bu kamplaşmadan nasibini almıştır.

İşte, siyasetteki bu dil ve tutum, basınımızın büyük bölümünde, o çok kıymetli “Vicdanı” ortadan kaldırmıştır.

Şükürler olsun ki;

İçinden geçtiğimiz bu dönemin bütün olumsuzluklarına rağmen, millet hassasiyetini, ahlâkî değerleri, gazetecilik mesleğinin ilke ve kurallarını muhafaza eden medya kuruluşlarımız da var.

Onlar, önce meslekleri, sonra da milletimiz için umudu yaşatan kurumlar.

52 yıllık tarihinden şahidiz ki;

Yeni Asya Gazetemiz de, ‘Demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlükleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik, dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan’ duruşuyla, umudumuzun adreslerinden biridir.

İyi ve cesur insanlar olarak;

Ülke ve millet menfaati ile yoğrulmuş bir fikriyatın kıymeti Yeni Asya Gazetemizin 52’nci yaşını kutluyor,

Tirajı bol, ömrü bereketli olsun diyorum.

Kuruluşundan bugüne Hakk’a yürüyen mensuplarına Cenab-ı Allah’tan rahmet,

Çalışanlarına sağlık, sıhhat ve afiyet niyaz ediyorum.