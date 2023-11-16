Düzce’de Kudüs programı iptal edildi

Araştırmaca yazar Talha Uğurluel’in Düzce’de yapacağı Kudüs programı Valilik tarafından iptal edildi.

Konuyla ilgili youtube kanalından açıklamalarda bulunan Uğurluel, “Gazze’de 14 binden fazla insanın öldürüldüğünü hatırlatan Uğurluel, “Bunun 4 binden fazlası kundakta bebek ve çocuk. İçimiz kan ağlıyor. Bir şey yapamıyoruz, İçimiz kan ağlarken bir şey yapmak istiyoruz. Türkiye’nin değişik yerlerden çağırıyorlar, Kudüs’ü anlatıyorum. Birkaç hafta evvel Düzce’den aradılar. Gelip bize Kudüs’ü anlatır mısınız diye.. . İzinler alındı, kapalı spor salonu tutuldu. Davetiyeler basıldı ve dağıtıldı. Programımıza tam 2 gün kala Düzce Valiliği, organize edenleri çağırıp programı iptal ettiklerini söylediler. ‘Konuşmacı Talha Uğurluel hakkında haberler var. Sonra bize laf gelir, koltuğumuzdan oluruz” demişler. İşte bunun için Kudüs’e Filistin’e yardım edemiyoruz. Bir adam hiç bir sebep yokken sadece kendi ikbalinin endişesi ile büyük bir hayra engel olabiliyor. Selahaddin Eyyübi’yi farklı kılan ise tam tersi, tek bir adam iken gösterdiği cesaretle kitleleri harekete geçirebiliyor olabilmesiydi” açıklamasında bulundu.