DYP Eski Genel Başkanı Yıldırım Avcı vefat etti

Süleyman Demirel’in emanetçisi olarak tanınan Doğruyol Partisi’nin eski genel başkanlarından 92 yaşındaki Dr. Esat Yıldırım Avcı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Avcı, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Avcı, 12 Eylül Perşembe günü(bugün) Bostanlı Beşikçioğlu Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından konuyla ilgili, “12 Eylül sonrası Yasaklı dönemin mücadele adamı, DYP E. Genel Başkanı’mız Dr. Yıldırım Avcı Bey vefat etmiştir. Hiçbir zaman aidiyetini koparmamış, sağlığı elverdikçe her davetimize icabet etmiş vefakâr ve geleneğimizin naif bey efendisini rahmetle anıyorum” paylaşımında bulundu. İstanbul - Yeni Asya

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