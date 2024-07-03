Ege ve Meriç’ten kaçışlar artacak

Suriyeli erişkin bir erkeğin Suriyeli küçük bir çocuğa istismarda bulunmasının ardından Kayseri’de başlayan sığınmacı karşıtı protesto gösterileri Gaziantep, Hatay ve Kilis gibi yoğun Suriyeli nüfusa sahip şehirlere de sıçradı.

VOA Türkçe’nin haberine göre gazeteci Ercüment Akdeniz, “Mülteci toplum çok sıkıştı, ne yapacağını bilmez durumda. Büyük çoğunluğu Avrupa’ya gitmek istiyor. Türkiye’yi artık ekonomik açıdan görmedikleri gibi artık daha yoğun biçimde geri gönderilme korkusu yaşamaya başladı. Şu anda 40 bin Suriyeli geri gönderme merkezlerinde. İkamet adreslerini terk ederek çalışmak için büyük kentlere giden göçmenler geri gönderiliyor. Çoğu atölyelerde hayalet gibi yaşıyor. Orada uyuyor, orada çalışıyorlar. Olaylar nedeniyle özellikle kadınlar ve çocuklar ‘bizi de gönderecekler’ korkusu içindeler. Geri Kabul Anlaşması yürürlükten kalkmalı, göç yükünü Avrupa ülkeleri paylaşmalı ve Birleşmiş Milletler devreye girmeli. Geri Kabul Anlaşması sonrası BM iltica ofislerini kapattı, sahayı bırakıp kaçtı. BM’nin sürece mutlaka dahil olması gerekiyor. Korkarım yaz aylarında Ege Denizi ve Meriç Nehri’nde hareketlenme olacak. Çok daha fazla sayıda Suriyeli kaçmaya çalışacak” dedi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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