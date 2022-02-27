Ekranda 53. yıl coşkusu

Yeni Asya’nın 53. yılı için düzenlenen online program ilgiyle takip edildi.

Haber: Seyhan Şentürk

Yeni Asya’nın 53. yıl dönümü için düzenlenen online kutlama programı, Sertaç Lüser’in sunumu ve Mustafa Başkarcı’nın Kur’ân tilâvetiyle başladı.

Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, programın açış konuşmasında özetle şunları ifade etti:

“Uzun süren kapatmalara, yayınla ilgili baskılara, yandaş olmaya zorlanılan cezalara karşı, tüm gücümüzü seferber ederak bugünlere eriştik. İnşaallah son nefesimize kadar bu müesseseyi ayakta tutmaya devam edeceğiz. Son 20 yıldır, özellikle 2016 15 Temmuz’undan beri tarihimizin en sıkıntılı günleri ile uğraşıyoruz. Dini siyasete “iktidarı ele geçirmek adına“ alet edenlerle; devleti ele geçirerek dini siyasete alet edenlerin ittifakıyla karşı karşıyayız. Bu faaliyetin sonuç olarak dine zarar vereceğini haykırdık. Maalesef kandırılan millet oldu. Bu milleti seven herkese sesleniyoruz. Risale-i Nurlar’a engel olmayın. Yeni Asya’nın yapmış olduğu tarihî göreve yapabiliyorsanız destek verin; ya da köşenize çekilip ulaşacağımız fütuhatı seyredin.

Tekrar tekrar ilân ediyoruz ki; istibdat hangi elbiseyi giyse tokadımızı atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Yeni Asya olarak; gördüğümüz her yanlış faaliyette, milletin menfaatini gözeterek yöneticileri uyarıyoruz. Bu hak, bu görev, demokrasinin vazgeçilmez düsturudur.”

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Yeni Asya | #YeniAsya53Yaşında | EuroNur.tv

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MEHMET KUTLULAR’DAN HATIRALAR

Cenk Çalık’ın yaptığı Risale-i Nur dersinin ardından, geçen yıl 6 Nisan’da vefat eden Mehmet Kutlular’ın hatıralarından anekdotlar kendi sesi ve görüntüsüyle paylaşıldı;

Sonra Gürbüz Azak, Ahmet Şahin ve Ruşen Çakır’ın Kutlular’la ilgili anlatımları aktarıldı.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz’ün moderatörlüğünde devam eden programda, Yeni Asya haber portalının dünya genelindeki izlenme bilgileri, güncel istatistiklerle paylaşıldı.

Buna göre 7 yıllık süreçte 202 ülkeden 7’den 77’ye 40 milyona yaklaşan kullanıcı yeniasya.com.tr ’de 263 milyonu aşan sayfa görüntülenmesine ulaştı.

YENİ ASYA, RİSALE-İ NUR’A AYNA

Daha sonra Prof. Dr. İlyas Üzüm, özetle şunları dile getirdi: “1975’lerden itibaren takip etmeye çalıştığım Yeni Asya, Risale-i Nur’a dayanan, yayın politikasını Risale-i Nur’a göre belirleyen çok özel bir yayının adıdır. Risale-i Nur ise Kur’ân’a dayanan, onun mesajını içinde yaşadığımız ahir zaman insanına sunan bir tefsirdir. Risale-i Nur’la Kur’ân arasındaki ilişki o kadar canlı, sıcak ve belirgindir ki, kelimenin tam anlamıyla Risale-i Nur Kur’ân’a parlak bir aynadır. Yeni Asya da Risale-i Nur’daki hakikatleri yazması, duyurması, yayması, açıklaması açısından Risale-i Nur’a ayna olmaktadır. Nitekim Yeni Asya, Risale-i Nur’un sosyal-siyasî ölçülerini aksettirmesi, Risale-i Nur’un hukukunu müdafaa etmesi, Nur Talebelerine “nokta-i istinat” olması, demokrasi vurgusu yapması, demokrasi dışı bütün oluşumlara karşı çıkması, İslâm’ı insanî değerleriyle evrensel ölçekte sunması, daima hak-hukuk ve adalet ekseninde duruş sergilemesi… benim açımdan onun Risale-i Nur’a ayna olduğunun, -daha yaygın ifadesiyle- Risale-i Nur’un medyadaki dili olduğunun inkâr olunamaz göstergesidir.”

DİNDAR DEMOKRATLARIN GAZETESİ

Prof. Dr. Ahmet Battal konuşmasında özetle şunları söyledi: “Yeni Asya Bediüzzaman’ın siyasetle, devletle ve bilhassa hukuk ve adaletle ilgili olarak Kur’ân’dan iktibas ettiği derin fikirleri sürekli mütalaa eden ve siyaseti yakından takip ederek bu teorik bilgileri güncele tatbik eden uzman bir ekibin çıkardığı ve sahiplendiği istikametli bir gazetedir. Yeni Asya bilinen anlamıyla herhangi bir cemaate hitap eden bir “cemaat gazetesi” değildir, aksine “kitle gazetesi” diye bildiğimiz gazetelerden çok daha geniş bir kitleye ve belki bütün dünyaya hitap eden bir gazetedir. Yeni Asya; testlerden geçmiş, bağışıklığı güçlü, büyük ve kıymetli bir markadır. O kadar ki marka uzmanlarının adını bulamadığı bir özgün marka türüdür denilebilir. Yeni Asya çok satmak için çıkan tirajcı bir gazete değildir. Ama muhatapları üzerinde samimî biçimde yüksek etki yapan bir gazetedir. Demokrasi, hürriyet ve adalet arayışındaki öncü rolü ve etkisi dahi bunu göstermeye yeterlidir. Yeni Asya cumhuriyetçi dindar demokratların gazetesidir. Devletin liyakatle yönetilmesi, adaletle hükmetmesi ve bunun için de dindarların demokratlaştırılabilmesi Yeni Asya’nın yüz yıllık projesi ve idealidir.”

YENİ ASYA GENÇLİĞİ

Eğitimci Sebahattin YAŞAR, Yeni Asya gençliğiyle ilgili şu tesbitleri yaptı: “Gençler için rehber yazmış bir Üstadın talebeleri olarak bu camia, iman ve Kur’ân hizmetlerinin sağlıklı geleceği için inançlı, okuyan, düşünen, sorgulayan ve sosyal cesareti yerinde gençler yetiştiriyor. Bediüzzaman’ın ‘Gençlik Rehberi’nde modellediği nurculuk hizmet tarzına bugünkü gençler çok daha müsait. Gündeme getirdiği tesanüt, ihlâs ve birlikte iş yapabilme kabiliyeti, ekip çalışması bugünün gençlerine daha uygundur.

Bir şahs-ı manevî olan Yeni Asya topluluğunda gençler topluluk içinde sağlıklı arkadaşlık ilişkileri ile sosyalleşiyorlar, görüş ve düşüncelerine değer veriliyor, topluluk karşısında dersler yaparak, kendini ifade etme imkânı buluyorlar, gençlerle istişare ediliyor, gençlerin maddî ve manevî başarıları için ortam ve imkânlar hazırlanıyor. Yeni Asya, insanlığın geleceği için, sağlıklı gençler yetiştirmeyi bir hayat hedefi olarak görüyor.” İki buçuk saate yakın süren program, EuronurTV ekibinin organizasyonu ile Youtube’da ve Yeni Asya portalında binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

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53. yıla girerken

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -2- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -3- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

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