Ekrem Kılıç duâlarla anıldı

Gazetemizde uzun süre şiirler ve yazılar yazan Harran Üniversitesi eski Daire Başkanları’ndan Ekrem Kılıç Ağabeyimiz vefat yıl dönümünde duâlarla anıldı.

Ekrem Kılıç, 14 Şubat 2018 tarihinde vefat etmişti. Kılıç’ın cenazesi 15 Şubat 2018’de Şanlıurfa’da kılınmış ve Şanlıurfa Yeni Mezarlık’ta duâlarla ebediyete uğurlanmıştı. Ekrem Kılıç’ın yazı ve şiirleri Yeni Asya gazetesinde ve Köprü dergisinde de yayınlanmıştı. 2011’DEKİ YAZISI Ekrem Kılıç, 1 Temmuz 2011 tarihli “Küsmek yok” başlıklı yazısında şöyle demişti: “Başka meslekleri bilmiyorum; ancak, bildiğim tek şey; bizim gittiğimiz yolda küsmek olmadığıdır! İnsan, çeşitli duygularının zorlaması ile bir müddet kırgınlık hâli yaşayabilir. Fakat dînimizde, bu fıtrî hissin üç günlük bir süre içinde teskîn edilmesi gerektiğine dâir bir kural vardır. O vakitten sonraki davranışlarda akıl, kalb, vicdan galebe etmeli; içerideki kötü duyguları yatıştırıp uzaklaştırmalıdır.” İstanbul - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 46

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.