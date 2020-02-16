Elazığ’da merkez üssü Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 24 gün geçti ama travması sürüyor.

Bu kış, önceki yıllara göre daha çetin. Depremin ilk şokunu üzerlerinden atmaya çalışan ve yeniden hayata tutunan yurttaşlar, 24 Ocak’tan bu yana devam eden 25’i 4’ün üzerinde 2 bin 559 artçı sarsıntı nedeniyle hâlâ tedirgin. Gazeteduvar’ın haberine göre Bazı aileler, haritadan deprem riski en az olan illeri işaretleyerek, memleketlerinden taşınma planları yaparken, enkaza dönen evlerinden sadece canlarını kurtarabilmiş bazı aileler ise, başlarını yeniden dört duvar arasına sokacak bir eve geçmeyi umut ediyor. Çadır kentler, kamusal alanlar ve spor salonlarında yaşamlarını sürdüren depremzedelere göre yardımlar yetersiz. Evi yıkıldığı için çadırda kalan bir depremzede, “Komşularımız, yakınlarımız enkaz altında kaldı, biz kurtulduk, ama bizim de hayatımız o göçüğün altında kaldı. Elde yok avuçta yok. Bizim için toplanan yardımlar ile bize yeni bir hayat vermelerini bekliyoruz” diyor.