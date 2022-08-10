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10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Elektrikte maliyet bir yılda yüzde 500 arttı

10 Ağustos 2022, Çarşamba 00:17
Elektrik fiyatları her geçen yıl değişiklik gösterirken son yıllarda meydana gelen elektrik maliyetlerindeki artış, fiyat güncellemelerini de beraberinde getirdi. Araştırmaya göre, elektrik maliyeti bir yılda yaklaşık yüzde 500 arttı.

MUSA AYDIN - İSTANBUL

Elektrik maliyetleri bir yılda yaklaşık yüzde 500 arttı. 2021-2022 ağustos ayları arasındaki elektrik fiyatlarında artışı inceleyen encazip.com, 2022’de mesken elektrik fiyatlarının yüzde 236 zamla 1.59 TL’ye, sanayi elektrik fiyatlarının yüzde 304 zamla 2.62 TL’ye, ticarethane elektriğinin yüzde 245 zamla 2.43 TL’ye ulaştığını açıkladı. Elektrik fiyatları her geçen yıl değişiklik gösterirken son yıllarda meydana gelen elektrik maliyetlerindeki artış, fiyat güncellemelerini de beraberinde getirdi. Ağustos 2020’den Ağustos 2022’ye enerji maliyetlerini ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatındaki artışı araştırdı. Araştırmaya göre, elektrik maliyeti bir yılda yaklaşık yüzde 500 arttı. 

Mesken elektriği bir yılda yüzde 236 zamlandı

2020’nin ağustos ayında 29 kuruş olan Piyasa Takas Fiyatı, yüzde 87 zamlanarak 2021’in ağustos ayında 55 kuruş oldu, 2022’de ise yüzde 498 zamlanarak 3.3 TL’ye ulaştı. 2020 yılında 49 kuruş olan Sanayi Ulusal Tarifesi yüzde 30 zamla 2021’de 64 kuruş olurken 2022’de yüzde 304 zamla 2.62 kuruş olarak kayıtlara geçti. 2020’de 54 kuruş olan Ticarethane Ulusal Tarife fiyatı 2021’de yüzde 30 zamla 70 kuruşa yükseldi. 2022’de ise yüzde 245 zamla 2.43 TL’ye ulaştı. 2020’de 36 kuruş olan Mesken elektrik fiyatı yüzde 31 zamla 2021’de 47 kuruş oldu. 2022’de yüzde 236 zamla birlikte 1.59 TL oldu.

Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatı 13 TL’ye ulaştı

Maliyetlerdeki artış devam ederken elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatı 2020’nin ağustos ayında 1.4 TL iken 2021’de yüzde 47 zamla 2 TL’ye, 2022’de yüzde 567 zamla 13.75 TL’ye yükseldi. Doğalgazın elektrik üretimindeki payı 2020’de 23.6 iken yüzde 44’lük bir artışla 2021’de 33.95 TL oldu. 2022’de ise 29’a yükseldi ve yıl bitene kadar artmaya devam edeceği ön görülüyor. Enerji ekonomisti Çağada Kırım, elektrik maliyetlerinin artmasıyla elektrikte fiyat artışının devam edebileceğini belirterek şunları söyledi: “Maliyet analizi sonucunda maliyetler yüzde 500 artmasına rağmen son kullanıcıya yansıyan elektrik fiyatları bu maliyetin yarısında kaldı yani vatandaş maliyet artışından sadece yüzde 50 oranında etkilendi. Bu durumun yanı sıra elektrik üretiminde hatırı sayılır bir payı olan doğal gaz maliyetlerindeki artışın bile piyasa fiyatlarına tam anlamıyla yansımadığını görüyoruz. Bu bilgiler ışığında ilerleyen günlerde son kullanıcı elektrik fiyatlarının artması sürpriz olmaz.”

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