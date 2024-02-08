En çok şikâyet Adalet Bakanlığından

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun istatistiklerine göre 2023 yılında en fazla adalet, istihdam ve eğitimden şikâyet edildi. Rapora göre bir yıl içinde 19 bin 317 şikâyet başvurusu yapıldı.

TBMM’ye sunulan Kamu Denetçiliği Kurumu 2023 Yıllık Raporu’nda yer alan veriler, AKP’nin en temel alanlarda sebep olduğu tahribata ayna tuttu. Adalet Bakanlığı, belediyeler ve Milli Eğitim Bakanlığı, yurttaşın en çok şikayet ettiği kurumlar oldu. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun başvuru istatistikleri, Türkiye’de en temel alanlarda yaşanan sorunların ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. İstatistiklere göre, adaletten eğitime, sağlıktan istihdam politikasına kadar Türkiye’deki en temel alanlardaki sorunlar kangren halini aldı.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET

1 Ocak-31 Aralık 2023 döneminde Kamu Denetçiliği Kurumu’na toplam 19 bin 317 başvuru yapıldı. Kuruma Ocak 2013-Aralık 2023 döneminde yapılan başvuru sayısı toplamı ise 226 bin 728’e ulaştı. Kamu personel rejiminin, en çok şikâyet başvurusu alınan alan olması dikkati çekti. Adalet, milli savunma, güvenlik, çalışma ve sosyal güvenlik ile eğitim alanına yönelik şikâyetler de yurttaşın en çok şikâyet ettiği alanlar arasında sıralandı.

Şikâyet başvurularının konularına göre dağılımı, AKP iktidarında Türkiye’de en temel alanlarda yaşanan sorunların giderek arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kamu personel rejimine yönelik alınan şikâyet sayısının toplam şikâyet sayısının yüzde 25,8’ini oluşturdu. Kamu personel rejimine yönelik kuruma yapılan şikâyetlerin sayısının ise 4 bin 995 olduğu bildirildi.

Millî eğitim, Sağlık da sırada

Kamu personel rejiminin ardından en çok şikayete konu olan alanlar ve şikâyet sayıları ise şöyle sıralandı:

Adalet, milli güvenlik ve savunma: 3 bin 398

Çalışma ve sosyal güvenlik: 2 bin 573

Belediyelerce yürütülen hizmetler: Bin 696 başvuru

Eğitim-öğretim, gençlik ve spor: Bin 455

Ekonomi, maliye ve vergi: Bin 12

Hemen her yıl olduğu gibi 2023 yılında da Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı en fazla şikâyet edilen idareler arasında ilk beşe girdi. Adalet Bakanlığı, 2 bin 277 şikâyet başvurusuna muhatap olması itibarıyla en çok şikâyet edilen idare olurken ikinci sırada 2 bin 132 ile belediyeler geldi. 2023’te bin 897 şikâyete konu olan Milli Eğitim Bakanlığı üçüncü, bin 152 kez şikâyet edilen Sağlık Bakanlığı ise beşinci sırada yer aldı.