En kısa zamanda buluşmak duasıyla

MÜ’MİNLER DÜN CUMA’YI CAMİLERDE KILAMADI. KÂBE’NİN VE MESCİD-İ NEBEVî’NİN İBADETE KAPATILDIĞINI ÖĞRENDİ. BU GECEKİ Mİ’RAC GECESİnİ İBADETHANELERDEN UZAK İDRAK EDECEK.

Mi’rac Gecesi'nde De Camiler Kapalı

DİYANET İşleri Başkanı Erbaş, salgın sebebiyle camilerde Cuma namazı kılınamamasının herkesi üzdüğüne dikkati çekerek, “Yüce Rabbimiz, en kısa zamanda tekrar coşkuyla ve heyecanla camilerimizde buluşabilmeyi bizlere nasip eylesin” dedi.

Kabe ve Mescid-i Nebevî’de Namaz Yasağı

BU ARADA, Harameyn İşleri Genel Başkanlığı Sözcüsü Hani Haydar, sağlık ve güvenlik kurumlarının Kovid-19’dan korunma maksadıyla aldığı tedbirler arasında Harem-i Şerif ve Mescid-i Nebevî'de bulunmak ve buralarda namaz kılmanın yasaklandığını açıkladı.

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En kısa zamanda kavuşmak duâsıyla

Dün, başta Kabe ve Mescid-i NebevÎ olmak üzere camilerde Cuma namazı kılınamadı. Virüs salgınına tedbir olarak alınan bu karar Müslümanları hüzünlendirdi ve “En kısa zamanda kavuşma” duası yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Mübarek bir zaman dilimi olan Cuma vaktinde camilerimizde buluşamadığımız için elbette üzgünüz. Yüce Rabbimiz, en kısa zamanda tekrar coşkuyla ve heyecanla camilerimizde buluşabilmeyi bizlere nasip eylesin” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bütün bir toplumu ve insanlığı tehdit eden bir salgın sebebiyle alınan kararlara uymamanın toplum sağlığını tehlikeye düşürecek ciddî bir hata, büyük bir vebal ve kul hakkı ihlâli olduğunu belirtti.

Erbaş yayımladığı Cuma mesajında, “Mübarek bir zaman dilimi olan Cuma vaktinde camilerimizde buluşamadığımız için elbette üzgünüz. Şu anda her bir mü’min kardeşimin hüznünü hissediyor, yüreğindeki burukluğu anlıyor, dilindeki duâya ortak oluyorum. Yüce Rabbimiz, en kısa zamanda tekrar coşkuyla ve heyecanla camilerimizde buluşabilmeyi bizlere nasip eylesin.” ifadelerini kullandı.

VİRÜS TEHDİDİ

Dünya genelinde yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayıldığını Türkiye’nin de maalesef virüs tehdidi altında bulunduğunu hatırlatan Erbaş, “Bu gerçeği dikkate alan devletimiz, önemli tedbirler ve kararlar almakta, tüm kurum ve kuruluşlarımız halkımızın sağlığını korumak adına üzerlerine düşen görevi büyük bir sorumluluk bilinci ve titizlikle yerine getirmeye çalışmaktadır.” açıklamasında bulundu.

Din İşleri Yüksek Kurulunun fetvasıyla virüs tehdidi bitene kadar camilerde cemaat ile namaz kılınmasına ara verildiğini hatırlatan Erbaş, vatandaşların sağlığını korumaya, bilhassa yaşlıların can güvenliğini sağlamaya ve muhtemel zararları önlemeye yönelik alınan bu karara uymanın insanî ve vicdanî bir sorumluluk olduğunu dile getirdiklerini, sağduyulu halkın desteğinin de kendilerini memnun ettiğini vurguladı.

Toplum sağlığını tehlikeye düşürecek davranışların kul hakkı olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti: “Bütün bir toplumu ve insanlığı tehdit eden bir salgın sebebiyle alınan bu kararlara uymamak toplum sağlığını tehlikeye düşürecek ciddî bir hata, büyük bir vebal ve kul hakkı ihlâlidir. Dolayısıyla söz konusu kararlara uymak dinî bir gerekliliktir, Cuma ve cemaatle namaz konusunda ısrarcı olmak ise dinen caiz olmayan bir tutumdur.” Ankara - aa

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Kâbe’de ve Mescid-i Nebevî de de yasak var

Suudi Arabistan makamları, koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Mekke’deki Harem-i Şerif ve Medine’deki Mescid-i Nebevi’de namaz kılmaya yasak getirdi.

Harameyn İşleri Genel Başkanlığı Sözcüsü Hani Haydar, ülkenin resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, sağlık ve güvenlik kurumlarının Kovid-19’dan korunma amacıyla bazı önlemler aldığını bildirdi.

Buna göre, Harem-i Şerif ve Mescid-i Nebevi’de bulunmak ve buralarda namaz kılmanın yasaklandığını ifade eden Haydar, herkesten talimatlara uyması talebinde bulundu.

Ülkede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçen Salı Kâbe ve Mescid-i Nebevî dışında ülkedeki camilerde Cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmayacağı kararı alınmıştı. Ülkede son olarak virüs tesbit edilen kişi sayısının 274’e yükseldiği açıklanmıştı. Riyad - aa