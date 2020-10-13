Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebi reddedildi

14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanması talebini reddetti.

Adalet Bakanı Gül’ün, Anayasa Mahkemesi’nin kararının bağlayıcı olduğunu söylemesine rağmen, gelen ret kararı kafaları karıştırdı. Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından CHP’li Enis Berberoğlu’nun yeniden ‘milletvekili’ sıfatını kazanmasına ilişkin ‘hukuki’ yöntemler tartışılırken İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında direndi. Anayasa Mahkemesi, Berberoğlu’nun ikinci kez seçilmesinin ardından dokunulmazlığı kaldırılmadan yargılanıp milletvekilliğinin düşürülmesinin “hak ihlali” olduğuna karar vermiş ve dosyayı yeniden yargılama için İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Yerel Mahkeme Anayasa Mahkemesi’ni karanını tanımadı, yeniden yargılamaya gerek görmedi.

Okunma Sayısı: 259

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.