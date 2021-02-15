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16 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

Erbil Havaalanı'ndaki füze saldırısında 3 kişi yaralandı

15 Şubat 2021, Pazartesi 23:30
Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına düzenlenen füzeli saldırıda biri ağır 3 kişi yaralandı. Saldırının ardından havaalanı tüm uçuşlara kapatıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Erbil Havaalanı'nın çevresine isabet eden füze nedeniyle biri Çin Konsolosluğu'nda çalışan güvenlik görevlisi, diğer ikisi ise çevredeki bir pazarda esnaf olmak üzere üç kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, daha fazla detay paylaşılmadı.

IKBY terörle mücadele biriminden daha önce yapılan yazılı açıklamada, kente üç füze atıldığı bildirilmişti.

Füzelerden ikisinin ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na, birinin ise alanın dışına isabet ettiği belirtilmişti.

Havaalanının dışına düşen füze, bir iş yerinin camlarının kırılmasına ve bir evin bahçe duvarının yıkılmasına neden oldu.

Havaalanı tüm uçuşlara kapatılırken, çevrede savaş uçaklarının sesleri duyulmaya başlandı.

AA

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