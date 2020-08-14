Erdoğan: Abu Dabi ile diplomatik ilişkileri askıya alabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin'e yönelik adım yenilir yutulur bir adım değil. Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

"Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak gibi bir adımımız olabilir"

BAE-İsrail anlaşmasıyla ilgili Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:

"İsrail'le şu anda gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma, Filistin'e yönelik adım yenilir yutulur bir adım değil. Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Filistin halkının yanındayız. Filistin'i de hiçbir zaman yedirmedik, yedirmeyiz."

"Maske, mesafe ve temizlik bu üç kurala dikkat etmemiz lazım"

Erdoğan, koronavirüs önlemlerine ilişkin, "Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına, bu üç kurala milletçe bizim dikkat etmemiz lazım." diye konuştu.

Okulların açılması konusuyla iligili bütün çalışmaları Bilim Kurulu'unun yürüttüğü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bilim Kurulunun aldığı kararlara da gerek bakanlığımız ve bakanlarımız uyuyorlar ve uymaya devam edecekler."