"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2020 SALI - YIL: 51

Erdoğan'dan 'Patriot' açıklaması

10 Mart 2020, Salı 19:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin hava savunma sistemi Patriot sistemlerinin Türkiye'ye satışı konusunda duruşunu yumuşattığını ve Ankara'dan Rus S-400 savunma sistemlerini etkinleştirmeyeceğine dair garanti vermesini isteyen bir noktaya geldiğini söyledi.

NATO müttefiki Türkiye ile ABD, Ankara'nın Rus hava savunma sistemi almasının ardından gerildi.

Washington, S-400'lerin ittifak'ın savunma sistemleriyle uyuşmadığını belirtiyor.

Ayırıca ABD, Türkiye'nin aynı anda hem S-400'lere hem de Patriot sistemlerine sahip olamayacağını dile getiriyor.

Geçen haftalarda Suriye'nin İdlib kentindeki operasyonun ardından Ankara, Washington’dan koruma amacıyla Patriot sistemlerini Suriye sınırına yerleştirmesini talep etmişti.

Washington, Türkiye'ye destek sağlamaya istekli olduğunu ve Türkiye'nin Patriot sistemleri talebini de "S-400'ler bağlamında" değerlendirdiğini bildirdi.

Konuyla ilgili Washington'dan nihai açıklama gelmiş değil.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, Patriot ve S-400 meselesine değindi.

Erdoğan, "Patriot konusunda bildiğiniz gibi biz Amerika'ya şu teklifi yaptık, 'Eğer verecekseniz siz de bize Patriot verin. Biz sizden de Patriot alırız.' Ancak S-400 konusunda tabii onlar da epeyce yumuşadılar, 'S-400'leri devreye almayacağınıza dair bize söz verin' noktasına geldiler. Tabii şu anda İdlib'de Pantsirler var. Libya'da da var. İdlib'de biz 8 Pantsir'i SİHA'larla yok ettik. Bunlar tabii fiyatları da çok yüklü ve önemli hava savunma sistemleri. Şu an geçici bir ateşkes de olsa süreç iyi gidiyor, 4 günü doldurduk. Temennim odur ki bu şekilde devam eder ve bu kalıcı bir ateşkese dönüşür." ifadelerini kullanmıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Erdoğan, Patriot, açıklama
Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AP Başkanı kendini karantinaya aldı

    Diyanet asgari fitre miktarını açıkladı

    İbrahim Kalın: Adım sırası AB'de

    Polonya Genelkurmay Başkanı koronavirüse yakalandı

    Merkel'den Libya için diplomasi çağrısı

    Erdoğan'dan 'Patriot' açıklaması

    MEB'den "koronavirüs" uyarısı

    Okullar virüs sebebiyle tatil edilecek mi?

    Çin hükümetinden 'koronavirüs' açıklaması

    Yunanistan'dan kötü muamele gören sığınmacılar AİHM gündeminde

    Fahrettin Koca'dan 'koronavirüs' iddiasına cevap

    Sağlık Federasyonu'ndan ''koronavirüs'' tavsiyeleri

    Vuhan'da görevli doktordan yüksek tansiyon uyarısı

    2 milyon turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi

    Balkanlar'da da vaka sayısı artıyor

    "Tek dileğim kızımın bir an önce iyileşmesi"

    "Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır"

    İran'da bilanço ağırlaşıyor

    "Yunanistan kapılarını açsın"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şehitler tepesinden ateşkes finaline
    Süleyman KÖSMENE

    Kör kuyunun sırrı
    Ahmet BATTAL

    Devlet nasıl yıkılır?
    Mehmet ÖZDEMİR

    Gençlikte ne ile meşgul olunursa kişinin istidatları onda inkişaf eder
    Ali FERŞADOĞLU

    Suriye’den gelen şehidlerin kökeni
    Genel

    Tarihî düşüş pompaya yansımalı
    Faruk ÇAKIR

    Güçlü devlet nasıl olunur?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Koçgiri’de sıkıyönetim
    Risale-i Nur'dan

    “Müsalemet-i umumiyeyi temin edecek Risale-i Nur’dur”
    Muhammet ÖRTLEK

    S. Arabistan’da Prenslerin tutuklanması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.