Erdoğan'dan 'Patriot' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin hava savunma sistemi Patriot sistemlerinin Türkiye'ye satışı konusunda duruşunu yumuşattığını ve Ankara'dan Rus S-400 savunma sistemlerini etkinleştirmeyeceğine dair garanti vermesini isteyen bir noktaya geldiğini söyledi.

NATO müttefiki Türkiye ile ABD, Ankara'nın Rus hava savunma sistemi almasının ardından gerildi.

Washington, S-400'lerin ittifak'ın savunma sistemleriyle uyuşmadığını belirtiyor.

Ayırıca ABD, Türkiye'nin aynı anda hem S-400'lere hem de Patriot sistemlerine sahip olamayacağını dile getiriyor.

Geçen haftalarda Suriye'nin İdlib kentindeki operasyonun ardından Ankara, Washington’dan koruma amacıyla Patriot sistemlerini Suriye sınırına yerleştirmesini talep etmişti.

Washington, Türkiye'ye destek sağlamaya istekli olduğunu ve Türkiye'nin Patriot sistemleri talebini de "S-400'ler bağlamında" değerlendirdiğini bildirdi.

Konuyla ilgili Washington'dan nihai açıklama gelmiş değil.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, Patriot ve S-400 meselesine değindi.

Erdoğan, "Patriot konusunda bildiğiniz gibi biz Amerika'ya şu teklifi yaptık, 'Eğer verecekseniz siz de bize Patriot verin. Biz sizden de Patriot alırız.' Ancak S-400 konusunda tabii onlar da epeyce yumuşadılar, 'S-400'leri devreye almayacağınıza dair bize söz verin' noktasına geldiler. Tabii şu anda İdlib'de Pantsirler var. Libya'da da var. İdlib'de biz 8 Pantsir'i SİHA'larla yok ettik. Bunlar tabii fiyatları da çok yüklü ve önemli hava savunma sistemleri. Şu an geçici bir ateşkes de olsa süreç iyi gidiyor, 4 günü doldurduk. Temennim odur ki bu şekilde devam eder ve bu kalıcı bir ateşkese dönüşür." ifadelerini kullanmıştı.