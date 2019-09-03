Erdoğan: İdlib yok oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde." dedi.

Erdoğan, "Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz ama buralarda (Suriye) özellikle bir güvenli bölge ihdasına yadımcı olabilirsek, bunu başarabilirsek ne mutlu bize." ifadesini kullandı.