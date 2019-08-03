Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı: Bu kilise İstanbul için bir zenginlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani kilisesinin temel atma töreninde konuştu ve "Bu kiliseyi İstanbul için zenginlik olarak görüyorum" dedi. Erdoğan, zihinlerinde ayrımcılığa yer olmadığını ve olmayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma törenine katıldı.

Erdoğan, Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nin inşaatının iki yıl içinde tamamlanacağını belirterek, "Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'ni İstanbul için yeni bir zenginlik olarak görüyorum" dedi.

"İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur." diye Erdoğan, şunları söyledi:

"Son olarak Suriye ve Irak'tan gelen içlerinde Arap, Kürt, Türkmen ve Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda ülkemizde misafir ediyoruz.

Bölgemizde son 150 yıldır yaşanan acılar pek çok sıkıntı ve tahribata yol açmış olmasına rağmen, birlikte yaşama irademizde en küçük bir sarsılmaya izin vermedik. Türkiye'ye sevgisi, sadakati, katkısı olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır.

Terör örgütleri ve onları maşa olarak kullanan güçlerin asıl hedefi, ortak vatanımızdır. Bunları boşa çıkarmanın yolu, farklılıkları en önemli zenginliğimiz görerek 82 milyon birlikte hareket etmemizden geçiyor."