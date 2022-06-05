Erdoğan, Türkiye’yi 19 yıl öncesine döndürdü

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye’de Mayıs ayında yıllık enflasyon son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 73,5 oldu.

Die Welt gazetesindeki haber-analizde, Türkiye’de enflasyonun rekor derecede artış göstermesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi politikaları sorumlu tutuluyor. 19 yıl önce yükselişi getiren Erdoğan’ın şimdi de düşüşten sorumlu olduğunun belirtildiği analizde şu ifadeler dikkat çekiyor: “Türkiye yeniden Türklerin bir daha görmeyi istemediği bir noktada; 90’ların enflasyon kaosu geri döndü. O dönemde gelişmekte olan ekonomiler arasında yer alan Türkiye, ekonomik olarak istikrarlı olmayan ve her tür krize açık bir ülke olarak görülüyordu. Resmi verilere göre mayıs ayında enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 73,5’e ulaştı.” Haber Merkezi

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