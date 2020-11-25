Erdoğan yargı mensuplarına seslendi: Size birilerinin talimat verme hakkı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargı mensuplarına sesleniyorum. Değerli yargı mensupları, Anayasa'nın 138'inci maddesi beni ne kadar muhatap alıyorsa, benim dışımdakileri de alıyor. 138'inci maddeyi eze eze kullananlara karşı gereğini niye yapmıyorsunuz, gereken adımları niye atmıyorsunuz. Size birilerinin talimat verme hakkı var mı? Benim ne kadar talimat verme hakkım yoksa ana muhalefetin de talimat verme hakkı yok ama bu talimatlar verilirken niçin gereğini yapmıyorsunuz." dedi.

"İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz." diyen Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat, istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bütçe görüşmelerinin ardından bu doğrultuda kapsamlı reformları birer birer hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimize sözümüz olan İnsan Hakları Eylem Planını ekonominin temeli olan güven iklimini de arttıracak şekilde genişleterek en kısa sürede son halini vereceğiz. Bu çerçevede yapılan hazırlıkların insan haklarıyla ilgili tüm kesimler yanında ekonomi yönetimi ve iş dünyasıyla da istişare ederek grubumuz vasıtasıyla Meclisin takdirine sunacağız."

Erdoğan: "Ömrümüz, insanları inançları, kökenleri, kıyafetleri, meşrepleri sebebiyle aşağılayan, hakir gören, baskıyla, zulümle değiştirmeye çalışan faşist anlayışla mücadele etmekle geçti. Bunun da bir numaralı temsilcisi CHP'dir."

Bülent Arınç'a tepki: Beni rencide etti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski Üyesi Bülent Arınç'ın katıldığı canlı yayında, eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitabı herkesin okuması tavsiyesi ve Demirtaş ile iş insanı Osman Kavala'nın cezaevinden salıverilmesi gerektiği yönünde görüş beyan etmesine sert tepki gösteren Erdoğan, "Bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmenimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur." şeklinde konuştu.

Erdoğan isim vermeden Arınç'a, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Hadi yeminli Türkiye düşmanlarını anladık, hadi CHP gibi onların içindeki tetikçilerini de anladık. Peki yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli. Neymiş, filancalar filancalar niye hala hapisteymiş. Bunları herhalde ödüllendirecek halimiz yok.

Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanının silahlı ve siyasi temsilcileriyle bölücü terör örgütü olduğu hakikatinin gölgelenmeye çalışılmasına göz yumamayız. Aksi takdirde terör örgütü tarafından evlatları zorla dağa kaçırılan göz göre göre ölümü sürüklenen tecavüze uğrayan annelerin yüzlerine bakamayız.

Kısır siyasi veya bireysel hesaplarla hareket edenlerin ülkenin vaktini ve enerjisini boşa harcamalarından üzüntü duyuyoruz.

Bu millete özellikle barış için geldik. Nerede terör, terörist varsa bunların başını ezmek için varız."

Anayasa'nın 138'inci maddesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atıfta bulunduğu Anayasa'nın 138'inci maddesi:

"Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz"