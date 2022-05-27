Erken seçim işareti

Siyasi iktidarın faiz karşıtı bir duruş sergilediği bir dönemde artış beklentisinin gerçekçi olmadığını vurgulayan ekonomist Özlem Derici Şengül, hükümetin faiz artışına başvurmadan kendisini seçime götürmenin planlarını yaptığını ancak seçimin zamanında yapılması halinde bunun pek kolay olmayacağını ifade etti.

Şengül, ‘‘Ekonomide oluşacak maliyetin seçime kadar sırtlanamayacağı aşikâr. Faiz artışı olmaksızın bu yol yürünecekse bir erken seçim gelecektir. Bunun farkında olmayan bir ekonomi yönetimi varsa ve seçimi gerçekten Haziran ayında yapmayı planlıyorlarsa ödeme güçlüğü ile devletin borçlanma maliyetlerinin çok artması gibi durumlarla karşılaşacağız’’ dedi. Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş da, Merkez Bankası’nın faizi yüzde 14’te sabit bırakmasını “Öyle görünüyor ki hedef şudur: ‘Seçime kadar idare edelim, yeter!’” şeklinde değerlendirdi. Haber Merkezi

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