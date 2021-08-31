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1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Erken seçim isteyenler % 60’a dayandı

31 Ağustos 2021, Salı 22:00
Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, 21 Ağustos’ta yaptıklarını son anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankete katılanların yüzde 58.7’si erken seçime gidilmesini isterken, ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 30.8’de kaldı. Kararsızların oranı ise yüzde 10.5 olarak tespit edildi. Ankette, partilerin oy oranları ile cumhurbaşkanlığı seçiminde muhtemel adayların oy oranları da ölçüldü. Ankete göre AKP’nin oyu yüzde 29 olarak ölçüldü. Ankete göre muhtemel  bir seçimde Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kaybediyor. “Yapılacak seçimde Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesini ister misiniz?” sorusunun cevapları şu şekilde: Evet: Yüzde 34.2, Hayır: Yüzde 54.9, Kararsız: Yüzde 10.9.

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