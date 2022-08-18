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19 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Esad’la barış Perinçek’e mi havale?

18 Ağustos 2022, Perşembe 22:53
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Suriye’yi ziyaret edecek. Perinçek, “Esas olarak terörü bitirmek ve Türkiye’deki misafirlerin ülkelerine güvenli dönmesi” açıklamasını yaptı. Perinçek’in bu açıklaması “Esad’la barış Perinçek’e mi havale?” sorusunu ve daha bir çok soruyu akla getirdi.

İsmail Saymaz’a konuşan Perinçek, uçuşun doğrudan Şam’a olacağını belirterek “Şam Havaalanı’nı açacağız” dedi. Perinçek, ziyareti kimin talep ettiğine dair bir soruya, “Yedi-sekiz aydır bizi davet ediyorlardı. Rusya ile görüşmeler yaptı partimiz. Ethem Sancak, Şule ve Mehmet Perinçek, Moskova’da görüşmeler yaptı. İran’la görüşüyoruz. Türk devletiyle de görüşüyoruz. Sonuç itibariyle Suriye’deki terörün temizlenmesi, Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması, Suriyeli misafirlerin memleketlerine döndüğü koşulların yaratılması planıyla bu görüşmeleri yapacağız” şeklinde cevap verdi. “Ankara’nın bilgisi var mı?” sorusuna ise, Tabii tabii, onlarla görüşüyoruz. Biz onların denetiminde ve yönetiminde değiliz. Ama devletimizin ve milletimizin meselesi olduğu için onları bilgilendiriyoruz” şeklinde dikkat çeken bir cevap verdi. 

İlginç cevaplar

Saymaz’ın söyleşisinden bazı kısımlar özetle şöyle:

* ‘Gitmeyin’ diye uyardılar mı?

Hayır, bulunmuyorlar. Onlar da zaten dikkat ederseniz, olumlu bir sürece girdiler. Rusya-Soçi görüşmesi… Biz de Soçi öncesinde çok çalıştık. Rusya’ya iki defa heyet yolladık. Türk devletiyle fikir alışverişi yapıyoruz. Güzel bir sürece girdi.”

*Esad yönetiminin davetiyle değil mi?

“Evet, devletin davetiyle gidiyoruz.”

*Görüşmede hangi başlıkları ele almayı düşünüyorsunuz?

“Esas olarak terörü bitirmek ve Türkiye’deki misafirlerin ülkelerine güvenli dönmesi. Suriye onları affediyor zaten. Tam güven sağlayacağız. Rahatça işlerine dönecekler. Başlarına bir şey gelmeyecek. Bir de PKK’nın bitirilmesi Suriye ile işbirliğini gerektiriyor. Bizimki alternatif… Tayyip Erdoğanlarınki, 900 kilometre boyunda, 30 kilometre derinliğinde güvenlik şeridi, o bir çözüm değil. O, mülteciyi kaldırıp Türkiye’nin egemenlik alanına götürüyor, başka yere yerleştiriyor. Ona Türkiye bakacak, Kızılay’dan yemek verecekler, briket evler, saçmasapan…

*Türkiye ile Suriye’nin yakınlaşması ne kadarlık bir vadede mümkün olabilir? Öngörünüz var mı?

“Bence hızlı olacak. Türkiye-Rusya, Türkiye-İran ve Türkiye-Çin yakınlaşması Suriye’de düğümleniyor, anahtar görevi yapacak. Türkiye’nin Rusya ile beraber olmaya ihtiyacı var. Suriye bize Doğu Akdeniz’de de lazım. Doğu Akdeniz’de KKTC’nin tanınması, Amerika-İsrail-Yunanistan eksenli deniz tehdidine karşı en yakın beraber olacağımız ülke, Suriye. O konuyu hiç kimse getirmiyor gündeme ama onu da ele alacağız görüşmelerde.” Haber Merkezi

 

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