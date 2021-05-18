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18 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

Eski Mit müsteşarı: Bugünkü tablo çok daha vahim

18 Mayıs 2021, Salı 10:03
Sedat Peker'in videolarını değerlendiren eski Milli İstihbaharat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür "90'larda bu kadar kepazelik yoktu. Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir" dedi

Eski müsteşar Mehmet Eymür, savcıların hala harekete geçmemiş olmasıyla ilgili "Yer yerinden oynuyor. Bütün millet yazışıyor. Her gün videoları bekliyorlar, daha ne olsun." ifadelerini kullandı.

“Bugünkü tablo çok daha vahim. O zaman hiç değilse işleyen bir yapı vardı." diyen diyen Eymür, "Tabi Sedat Peker de çok pirüpak değil. Kendisine yanlış yollarda olduğunu söyledim. Pek aldırmadı." dedi.

Peker'in anlattıklarının 'önemli şeyler' olduğunu belirten Eymür, "Kendisi sıkıntıya düşmeden anlatsaydı makbule geçerdi." diye konuştu.

Ağar ile ilgili zamanında ağır ithamlarda bulunduğu hatırlatılan Eymür, "Evet, hatta zamanında söylediğim lafı yine tekrarlamak istiyorum. Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir." dedi.

Euronews Türkçe

Etiketler: eski Mit müsteşarı
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