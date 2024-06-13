Etki ajanlığı paketten çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi’ne gitmesine neden olan “siyasette normalleşme-yumuşama” süreci ittifak ortağı MHP ile krize yol açtı.

Bahçeli’nin, ittifak ortağına, “Normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde bariyersek gereğini yaparız” sözleriyle rest çekmesinin ardından, “normalleşme” sürecinin devam edip etmeyeceği, AKP-CHP diyaloğunun nereye gideceği merak konusu. Görüşmenin ardından AKP’den ilginç bir hamle geldi. CHP’nin de sert eleştirilerine neden olan 9. Yargı Paketi’ne konulması planlanan “etki ajanlığı” düzenlemesinden AKP’nin vazgeçtiği öğrenildi. BBC Türkçe’nin haberine göre CHP kurmayları, AKP yöneticilerinin etki ajanlığı düzenlemesinin pakette yer almayacağı konusunda kendilerini bilgilendirdiğini ifade etti. Haber Merkezi

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