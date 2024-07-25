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25 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Faiz 6’ya, enflasyon 2’ye katlandı

25 Temmuz 2024, Perşembe 00:34
Berlin Ekonomi ve Hukuk Okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Akçay yeni ekonomi programının etkili olmadığı görüşünde.

Doç. Dr. Akçay, Şimşek’in göreve gelmesinden bugüne kadarki süreci değerlendirip “Faiz oranları yüzde 8’den yüzde 50’ye çıkarılmasına rağmen enflasyon 2 kat arttı ve Türk Lirası önemli oranda değer kaybetti. Bu durum, Bakan Şimşek’in, güçlü iç talep ve ücret artışlarını enflasyonun başlıca kaynakları olarak gören ortodoks programının etkili olmadığını gösteriyor” yorumunu yapıyor. Akçay, Türkiye ekonomisinin şu anda karşı karşıya olduğu en acil sorunun hayat pahalılığı krizi olduğunu savunuyor. BBC’ye konuşan Akçay, “Bakan Şimşek’in politikaları devam ederse dezenflasyon sürecinin bütün yükü ücretlilerin omzuna bineceğini, bunun Türkiye’de emeğin milli gelirden aldığı payın ani düşüşü ve ve gelir dağılımındaki hızlı bozulma olarak tanımladığı ‘gelir bölüşümü şokunu’ daha da kötüleştireceğini” savunuyor.

Haber Merkezi

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