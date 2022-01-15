Faizdeki artış durdurulamıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz ortamı oluşturmak için uyguladığı politikalara rağmen bankalar ihtiyaç kredisine yıllık yüzde 39’a kadar çıkan faiz istemeye başladı. Oranlar ticarî kredilerde yüzde 46’ya kadar varırken, konutta yüzde 33, taşıtta yüzde 34’ü buluyor.

Merkez Bankası (MB) Erdoğan’ın düşük faiz çağrısıyla geçen yıl Eylül ayından bu yana 500 baz puan faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 14’e çekmişti. Ancak politika faizinin düşürülmesi piyasada istenen etkiyi oluşturmamış, aksine TL’de görülmemiş değer kayıpları görülmüş, enflasyon 19 yılın en yüksek seviyesine çıkmış ve MB rezervleri erimişti. Dünya’nın haberine göre bankaların ihtiyaç kredisinde uyguladıkları aylık faiz oranı yüzde 1,55’le yüzde 3,25 arasında değişiyor. En düşük yıllık faiz yüzde 18,6’yı en yüksekse yüzde 39’u buluyor.

Enflasyonu da patlattınız, faizleri de

Karar yazarı Kahveci, faiz indirimiyle birlikte piyasa faizlerinin yukarı çıktığına köşesinde yer verdi.

Kahveci, Merkez Bankası’nın eylül ayından başladığı faiz indirimleri sonucu piyasada faizlerin yükseldiğini aktararak “Hani faizler düşünce enflasyon düşecekti? Ne oldu şimdi? Enflasyonu da patlattınız, faizleri de” dedi. Bu arada, Dünya yazarı Alaattin Aktaş da, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararlarının ardından kurların yükseldiğini ve enflasyonun da 2021’de yüzde 36’ye geldiğini hatırlatarak “Bütün bu operasyonlara ne uğruna giriştik? Bu kur artışları, bu fiyat artışları niye yaşanıyor?” diye sordu. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin piyasaya yansımadığına dikkat çeken Aktaş “Hani üretici, yatırımcı, ihracatçı doğrudan ‘Merkez Bankası’ndan kredi kullanıyor olsa’ iyi! Biz dolaylı etkiye bel bağladık, Merkez Bankası faiz indirince diğer faizler de gerileyecek diye umduk. Ama olmadı! Hatta tam tersi yaşandı. Tüm kredilerin faizi yükseldi. Daha kötüsü Hazine ancak çok daha yüksek faizle borçlanabilir hale geldi.” dedi.