Fikret Bila: Böyle demokrasi olmaz

Gazeteci Fikret Bila, Habertürk’te yaşanan gelişmelere dair RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postasına açıklamalarda bulundu.

Bila, “Ben bu yaşananları demokrasi sorunu olarak görüyorum. Gazetecilik etkili bir meslektir ama bu yapılmasın diye siyasal iktidar elinden geleni yapıyor” dedi. Bila, “Basın İlân Kurumu gazetelerin patronuymuş gibi davranıyor. RTÜK, televizyonlara yazı yazıp şu haberi kullanın bu haberi kullanmayın derse orada özgür medyadan bahsetmek mümkün değil. Bu kurumlar yetkileri olmayan alanlarda yetki kullanıyorlar. Böyle demokrasi olmaz böyle basın özgürlüğü de olmaz. Basın İlan Kurumu lan keserek ceza veremez, RTÜK’te para cezası kesip ekran karartarak ceza veremez. Bunlar Basın özgürlüğüne vurulmuş ağır darbelerdir. Bunları yaparken olduğu gibi siyasî değerlendirmelerle hareket ediyorlar, hiçbir hukuki değerlendirme de yok” ifadelerini kullandı. Ebru Baki’nin sabah programının ardından MHP’nin hedef gösterdiği Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir görevden alınmış, Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz istifa etmişti.