Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmeler yarın devam edecek

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmelerin NATO himayesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın devam edeceği bildirildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında resmi düzeydeki görüşmelerin yarın Brüksel'de devam edeceği belirtildi. İsveç resmi haber ajansı TT'ye konuşan bir NATO temsilcisi de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in daveti üzerine, Brüksel’deki karargahta üst düzey NATO yetkilileriyle, Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in üst düzey temsilcilerinin yarın bir araya geleceğini söyledi. AA

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