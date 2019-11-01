Fırat'ın doğusunda Rusya ile ortak kara devriyesi başladı

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkisinden Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu. TSK ve Rus unsurları, Derbesiye kırsalında kara devriyesi gerçekleştiriyor. Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor. *** İkinci Rus askeri heyeti Ankara’ya geliyor Soçi mutabakatı çerçevesinde ikinci Rus askeri heyeti bugün Ankara'ya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesinin planlandığı belirtildi. AA

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