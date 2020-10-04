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5 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Fırıncı Ağabey duâlarla

04 Ekim 2020, Pazar 17:00
Dün (3 Ekim 2020) İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Üstad Bediüzzaman’ın Talebelerinden Mehmet Fırıncı (Mehmet Nuri Güleç) duâlarla defnedildi. 92 yaşında vefat eden Fırıncı Ağabey için dün öğle namazı sonrası Eyüp Sultan Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan Fırıncı Ağabey, böbrek rahatsızlığı ve kalp damar tıkanıklığı sebebiyle hastanede tedavi görüyordu.

Mehmet Fırıncı Ağabeyinin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Fırıncı Ağabey daha sonra Eyüp Sultan Camii haziresine duâlarla defnedildi.  

İstanbul - Yeni Asya
Fotoğraflar: ERHAN AKKAYA - Yeni Asya
 

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  • Merih Ballı

    4.10.2020 21:38:08

    Allah rahmet eylesin, babam cuma çıkışı elini öpmek istemişti de öptürmemişti mübarek, çok üzüldüm vefatına :(

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