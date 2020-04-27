"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

FT: Koronavirüs kaynaklı can kaybı açıklanandan yüzde 60 daha fazla olabilir

27 Nisan 2020, Pazartesi 19:04
Financial Times gazetesi, dünya çapında koronavirüs kaynaklı can kaybının açıklanandan yüzde 60 daha fazla olabileceğini ifade etti.

Aralarında İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa gibi salgından çok etkilenen ülkelerin de yer aldığı 14 ülkenin geçmiş yıllardaki ölüm verilerini bu sene salgını da içeren verilerle kıyaslayan Financial Times (FT) çarpıcı bir tespitte bulundu.

FT’nin analizinde Avusturya, Belçika, Danimarka, İngiltere ve Galler, Fransa, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve 13 şehir/ülkeden oluşan bir kombinasyonda, bu yılın Mart ve Nisan ayları arasında gerçekleşen tüm ölümlerle, 2015-2019 yıllarında aynı dönem kıyaslandı.

Gerçek ölü sayısı 318 bin olabilir

Buna göre bu ülkelerde normal zamanlara kıyasla 122 bin daha fazla ölüm yaşandığı görüldü. Bunun, aynı yerler ve zaman dilimleri için bildirilen 77 bin resmi koronavirüs kaynaklı ölüm vakasından önemli ölçüde yüksek olması dikkat çekti.

FT, dünyadaki durumun da bu 14 ülkede olduğu gibi olması halinde gerçek ölüm oranının 318 bin, yani açıklanan 201 binden neredeyse yüzde 60 daha fazla olabileceğini öne sürdü.

İtalya'daki artış yüzde 155

Örneğin Avrupa’da salgının merkezi sayılan İtalya’da, en fazla kaybın yaşandığı Lombardiya bölgesinde resmi istatistiklere göre 13 binden fazla ölüm vakası kaydedildi. Bu geçmiş verilere göre yüzde 155’lik bir artış olduğu anlamına geliyor ve bölgede kaydedilen 4 bin 348 can kaybını da bir hayli aşıyor.

Danimarka dışında analiz edilen tüm ülkelerde, ‘aşırı ölümler’ resmi koronavirüs ölüm oranlarından açık ara daha fazla çıktı.

Analize göre kıyaslanan iki dönemde can kaybı Belçika’da yüzde 60, İspanya’da yüzde 51, Hollanda’da yüzde 42 ve Fransa’da yüzde 34 arttı.

Tüm ölümler salgın kaynaklı olmayabilir ama...

Bazı ölümlerin salgın kaynaklı olmadığını vurgulayan FT, ‘aşırı ölümlerin’, koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerde inanılmaz bir şekilde arttığına dikkat çekti.

FT’nin analizini destekleyen Cambridge Üniversitesi’nden Profesör David Spiegelhalter, İngiltere’deki can kaybının ‘çok düşük’ olduğunu, çünkü sadece hastanelerde yaşanan ölüm vakalarının hesaba katıldığını söyledi.

Ekvador örneği

Kırsal bölgelerde aşırı ölüm oranlarının daha belirgin olduğunu belirten FT, Ekvador’un Guayas bölgesini örnek gösterdi. Resmi verilere göre Guayas’da 1 Mart ile 15 Nisan arasında 245 kişi salgın nedeniyle öldü.

Ancak toplam ölümlere ilişkin veriler, bu dönemde normal bir yıla göre yaklaşık 10 bin 200 daha fazla kişinin öldüğünü gösteriyor. Bu da yüzde 350’lik bir artışa denk geliyor.

Etiketler: Financial Times, koronavirüs, can kaybı
Okunma Sayısı: 790
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devleti ele geçirme kavgası kaos getiriyor

    Marmara denizi ölüyor

    "Salgın bitme noktasından çok uzak"

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    Hava kirliliği virüsün etkisini arttırıyor

    Yaza koronasız girebiliriz

    Açlık sınırı 2374 lira

    Hasta, kadın ve çocukları bırakın

    BM’den Libya suçlaması

    'Çelik ihracatı yüzde 35 geriledi'

    291 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

    Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 900 bini aştı

    DSÖ: Çocuklar için endişeliyiz

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti

    Avusturya'da emekçilerden daha az vergi alınacak

    FT: Koronavirüs kaynaklı can kaybı açıklanandan yüzde 60 daha fazla olabilir

    Bu hafta sonu da 31 ilde üç gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak

    Esed zulmü koronavirüse rağmen devam ediyor

    ABD'de koronavirüsten 943 kişi daha öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni oyalama taktikleri
    Genel

    Devleti ele geçirme kavgası kaos getiriyor
    Ahmet BATTAL

    Tatsız mevzu, mecburî yazı
    Faruk ÇAKIR

    Virüsten sonra kıtlık mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Esip gürleyen İttihatçıların âkıbeti
    Cevher İLHAN

    “Vicdanla, siyasî ahlâkla ve adaletle…”
    Osman ZENGİN

    Peçeli sosyete...
    Genel

    Marmara denizi ölüyor
    Zekeriyya Kocalan

    Camilerimiz; Cumasız ve Teravihsiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.