Futbolda şike davasında karar

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtayın "futbolda şike" davasında verilen beraat kararlarını usulden bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

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