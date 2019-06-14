Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezası nedeniyle dün cezaevine giren gazeteci Yavuz Selim Demirağ serbest bırakıldı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezasının kesinleşmesi nedeniyle cezaevine girdiği günün gecesinde tahliye edildi.

Ankara'da Perşembe günü adliyeye giderek teslim olduktan sonra Ayaş Cezaevi'ne götürülen Demirağ, gece yarısı denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.

Demirağ, tahliyesinin ardından yaptığı açıklamada, serbest bırakılmasında seçim sürecinin rol oynamış olabileceğini öne sürdü. Yeniçağ'ın haberine göre Demirağ, medyanın gücünün de etkili olduğuna vurgu yaparak, "Sosyal medyadan ve medyadan gelen tepkiler gözlerini korkuttu sanırım. Gece yarısı bir kurul oluşturdular ve 'Denetimli serbestlik ile çıkabilirsiniz' dediler. Bakanlığın talimatıyla çıkarıldığımı düşünüyorum. Kolay kolay çıkarmazlar normal şartlarda" diye konuştu.

Avukat: İyi hâlden serbest bırakıldı

Demirağ'ın avukatı Erhan Tokatlı, müvekkili 2 yılın altında bir hapis cezası aldığından, yasa gereği iyi hâline karar verilmesi durumunda cezasının infazını gerektirecek bir durum olmayacağını belirtti.

"İyi hâli de Perşembe akşamı toplanan kurulun kararıyla ortaya kondu" diyen Tokatlı, Demirağ'ın bu nedenle adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildiğini söyledi.

Söz konusu kurulun toplanmasının normal şartlarda daha uzun sürdüğünü belirten Tokatlı, Demirağ'ın durumunda "idari bir karar" alınarak bu sürecin hızlandırılmış olduğu izlenimini elde ettiğini sözlerine ekledi.

Dava süreci

Demirağ, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 Mart 2010'da yaptığı bir konuşma nedeniyle yargılanmıştı. Demirağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşteki sıfatıyla yer aldığı davada "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan Ocak 2018'de 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Demirağ'ın itirazını reddeden İzmir'deki istinaf mahkemesi de 2 Nisan 2019'da Nazilli'deki mahkemenin verdiği hapis cezasını onamıştı.

Demirağ 11 Mayıs'ta Ankara'daki evinin önünde sopalı saldırıya uğramıştı. Olayın ardından gözaltına alınan altı şüpheli 13 Mayıs'ta savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.