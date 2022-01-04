Gazetecilere en az yüzde 40 zam yapılmalı

Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği, Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (HABER-SEN) Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK BASIN-İŞ), Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)’ndan oluşan G9 Gazetecilik Örgütleri Platformundan yapılan ortak açıklama yaptı.

G9 Gazeteciler Platformu, gazete, dergi, televizyon, basın ve yayın sektöründe faaliyet gösteren tüm medya çalışanlarını her zaman olduğu gibi ekonominin çalkalandığı bu günlerde de görevinin başında, zor şartlarda çalışmaya devam ettiğini belirterek, “Basın emekçilerinin maaşları, insanca yaşam koşulları esas alınarak düzenlenmelidir. Gazetecilerin enflasyon karşısında ezdirilmemesi için en az yüzde 40 zam yapılmalıdır” denildi. Ankara - Recep Gören

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