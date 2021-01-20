Gazetecilerin hedef gösterilmesi yanlış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu’nun saldırıya uğraması ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Karar gazetesi yazarlarını hedef göstermesine ilişkin olarak, “Olanlar 80 öncesini çağrıştırıyor, gazetecilerin düşmanlaştırılması, hedef gösterilmesi doğru değil” yorumunu yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek yazısında, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla dün telefonla görüşürken ‘Bu konuda ne düşünüyorsunuz?’ diye sordum. Cevabı şu oldu: ‘Siyasetçilerin gazetecileri hedef göstermesini asla doğru bulmam. Siyasetçi gazetecinin yazdığını eleştirebilir, yanlış bulabilir. O zaman ararsınız, konuşursunuz, yazılanın söylenenin yanlış olduğunu söylersiniz, doğrusunu anlatırsınız” ifadesini kullandı.

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