Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Abdullah Öcalan ile olan fotoğrafı hakkında Habertürk yayınında dikkati çeken bir açıklama yaptı.

Didem Arslan Yılmaz’ın programına video bağlantısıyla katılan Perinçek, PKK kampında Öcalan ile olan fotoğrafına dair, Öcalan’ın kendisine tarladan gelincik toplayıp verdiğini söyledi. Perinçek, “…Ben oraya gittim ve bana tarladan gelincik toplayıp verdi. Ne yapsaydım?” dedi. Hukukçu Salim Şen’in, “Gelincik toplamadı, siz birlikte teröristlerin oluşturduğu bir kıtayı teftiş ettiniz” karşılığını verdi. İki ismin tartışması üzerine Yılmaz araya girdi. O sırada Perinçek, “Benim ne yaptığım meydanda” derken Şen, “Evet meydanda, sorun burada zaten meydanda” ifadesini kullandı.

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