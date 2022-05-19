Genç işsizliği yüzde 41

Bu yıl da gençler 19 Mayıs’ı işsizlik, hayat pahalılığı, gelecek kaygısı ve umutsuzlukla karşılıyor.

TÜİK ve DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından yapılan çalışmalar Covid-19 döneminin işgücü piyasalarında meydana getirdiği tahribattan en fazla gençlerin etkilendiğini ortaya koydu. TÜİK genç işsizliğini 2022 ilk çeyreğinde yüzde 21 olarak açıkladı.

DİSK-AR’ın “19 Mayıs’a Özel Genç İşsizliği Bülteni”ne göre ise 15-24 yaş arası genç nüfusta geniş tanımlı işsizlik yüzde 41 ile 2 milyon 300 bine ulaştı. Her dört gençten biri ise ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor.

“Türkiye’de genç işsizliği dünyada ön sıralarda” ifadelerinin yer aldığı DİSK’in bülteninde yükseköğrenim mezunu gençlerin asgari ücretli çalıştırıldığı vurgulandı. Bültende “İş aramaktan vazgeçen, iş bulmaktan ümidini kesen ve işgücü dışına çıkan gençlerde hem dar hem geniş tanımlı işsizlik oranı artmaya devam ediyor” denildi.