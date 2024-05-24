Gençler güvenlik duygusunu kaybetti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1 seviyesinin altındayız. Açık söylüyorum bu Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir” sözlerini eleştirdi.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, memlekette asıl ciddiye alınması gereken “giderlerse gitsinler” denilerek gençlerin gidişine göz yumulması, ülkenin gençler için yaşanamayacak hale gelmesi, ama daha da ciddisi seçim öncesi ‘infaz yasası’ denilerek yapılan ‘seçim çalışması’ ile ıslah edilmemiş bir çok potansiyel katilin serbest bırakılması ile sokaklarda işlenen cinayetler yüzünden gençlerimizin güvenlik duygusunu yitirmesi olduğunu ifade etti.

Sorumlusu Erdoğan

Gençlerin AKP’nin politikaları nedeniyle doğdukları topraklarda bir gelecek hayali dahi kuramayarak ülkelerini, vatanlarını, tarımın bilinçli şekilde bitirilmesi, üreticinin maliyetler karşısında ezilmesiyle topraklarını, köylerini terk ettiklerini söyleyen Uysal, “Sayın Erdoğan nüfus hızının düşmesinin asıl sebebinin, sığınmacı akınıyla sokakları güvensiz hale gelmiş, suç oranı ile yaşanılırlığını kaybetmiş bir ülkede, üç yıla yakın ‘nass’ diyerek inat ettiği ve sonra vazgeçtiği faiz kararı yüzünden enflasyonla, açlıkla boğuşulan bir ülkede çocuk sahibi olmaktan korkulması olduğunu görmelidir. İnsanlarımız çocuk sahibi olmaktan korkmaktadır. Sorumlusu ise Erdoğan’dır!” dedi.

ANKARA- MEHMET KARA