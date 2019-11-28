Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Rus mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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