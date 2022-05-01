Gerçek bayramlara kavuştur Allahım

Ülkemiz, İslam alemi ve dünyada adalet, barış ve huzurun hakim olduğu bayramlara erişmek duasıyla.

ADALET, BARIŞ VE HUZUR HASRETİ

Bir Ramazan Bayramını daha gerek ülkemizde, gerek bölgede ve dünyanın başka yerlerinde hukuksuz ve baskıcı uygulamaların, çıkar çatışmalarının ve savaşların yol açtığı mağduriyetlerin ve insanî krizlerin gölgesinde, adalet, barış ve huzura hasret duyarak idrak ediyoruz.

BAYRAM SEVİNCİNİ HAKKIYLA YAŞAMAK

Dualarımız, her yerde zulüm ve haksızlıkların sona ermesi; istismar, sömürü ve savaşların bitmesi; adalet, barış ve huzurun hâkim olması; masum ve mazlumların felâha ermesi; bayram sevincinin herkes tarafından manasına uygun şekilde hakkıyla yaşanır ve paylaşılır hale gelmesi için.