Gerçekler ortaya çıktıkça halk daha fazla sorguluyor

İktidar, ‘halkın isteği’ diye pazarladığı her gündemde tepkilerle karşılaşıyor. Siyasal İletişimci Özçelebi, “Gerçekler çıktıkça halk daha fazla sorguluyor. Tüm bu itiraz seslerini örgütleyecek bir politik hat kurulmalı” dedi.

Ülkenin her alanında ayrı bir krize neden olan rejimin ülkeyi yönetememe sorunu da sürüyor. Toplumun can alıcı sorunları karşısında çözüm üretemeyen iktidarın halka anlatacağı da hiçbir şey kalmadı. Sorunlar karşısında gündemi değiştirmeye çalışan, yalan, iftira ve tehditlerle ayakta kalan iktidar, diğer yandan da açığa çıkan gerçekleri gizleme derdinde. Ancak günün sonunda ne yapılırsa yapılsın açığa çıkan en büyük şey; iktidar ve halk arasında makasın gitgide açılması. Toplumun büyük çoğunluğu, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve iktidar çevrelerinin ‘halkın isteğiyle’ diyerek sunduğu bütün politikaların tam karşısında konumlanıyor. Rejim ise bu gerçekler karşısında 3 maymunu oynuyor.

BirGün’ün haberine göre, Son olarak Hamas lideri İsmail Haniye’nin ölümünün ardından ilan edilen yas ve ardından erişime kapatılan İnstagram konusunda da halkın tepkileri ve itirazları görmezden geliniyor.

İnandırıcılığı kalmadı

AKP’nin halkla bağının ciddi oranda koptuğunu belirten Siyasal İletişim Uzmanı Suat Özçelebi, iktidarın güven sorunu olduğunu vurguladı. AKP’nin halktan sakladıkları gerçeklerin bir bir ortaya çıkmasının seçmen nezdinde de bir süredir etkili olduğunu söyleyen Özçelebi “AKP’nin “dava” diye sunduğu birçok temel konuda seçmenine gerçeği söylemediği ortaya çıktıkça bu da oy verme davranışı üzerinde etkili oluyor. Özellikle İsrail’le ticaret konusu nasıl 31 Mart’ta oylarına yansıdıysa şu anda da 8 ay boyunca ticaretin bir türlü kesilememesi inandırıcılık sermayesini bitiriyor” dedi.

Seçmen sorgulamaya başladı

Özçelebi şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanının “ben ne dersem o” son tahlilde seçmen benim dediğimi ölçü alır iliklerine kadar ekonomik krizi hisseden geniş seçmen kitleleri tarafından sorguluyor. Görece önemsiz görünen Anayasal devlet, temel haklar, özgürlükler, hukuk devleti gibi birçok kritik sorunda bir demokratik ülkede olamayacak her şeyi yaşayan kitleler bu sorgulamayı daha fazla yapıyor. Ekonomik verilerin TÜİK tarafından çarpıtılmasından, maaş zamlarının gerçek dışı oranlarda yapılmasına, sokak hayvanları konusunda “Ötenazi” gibi arkasında duramadığı zorlama önerilere kadar, Türkiye tam bir “post truth” dönemini yaşıyor.” İktidarın büyük bir iletişim zaafiyeti içerisine de sürüklendiğini vurgulayan Özçelebi, “Erdoğan, kendi seçmen tabanına, dünyaya Filistin konusunda duyarlılığı en yüksek kişi görünmek, kendisinden koptuğunu düşündüğü seçmeni yeniden konsolide etmek isterken daha büyük sorunlara yol açıyor.

Haber Merkezi