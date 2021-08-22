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22 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

'Gerçekleri gizlemek ülkeyi batırır'

22 Ağustos 2021, Pazar
Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir: “Vak’a sayıları gizlendi, ölenler Covid-19 diye yazılmadı; ölüm verisi ondan açıklanmıyor. İstatistiklerle oynamak ülkenin dünyadaki itibarını bitirmek demektir.”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, “Korona nedeniyle ölenlerin gerçek sayısını söylemek istemiyorlar. Ama istatistiklerle oynamak ülkenin dünyadaki itibarını bitirmek demektir” dedi. Haziran ve Temmuz aylarında yayınlanmayan ölüm ve göç rakamları polemiğe sebep oldu. 4,5 yıl TÜİK Başkanlığı görevini yürüten DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, konuya ilişkin RS FM’e değerlendirmelerde bulundu.

Aydemir, “Vak’a sayılarını gizlediler. Ölenleri korona diye yazmadılar. Hastanelere talimat verildi, hastanelere ölümle gelene korona yazılmadı” derken, yıllık ölüm verilerinin bu sebeple açıklanmadığını savundu. Aydemir’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TÜİK istatistikleri

“TÜİK her yılın Aralık ayında gelecek yıl hangi istatistiklerin hangi gün yayınlanacağını ilân eder. Benim başkanlığımda 4.5 yıl bu takvimden hiç şaşılmadı. Şimdi veriler açıklanmıyor, bunu açıklamamanın gerekçesi bile açıklanmıyor. Ölüm sayısının koronavirüs nedeniyle resmî olarak açıklanan rakamlardan muhtemelen çok olması nedeniyle vefat sayıları yayınlanmadı. Sağlık Bakanlığı veri vermeyince TÜİK de bilemez.

Gerçekleri saklayan bir iktidar ile karşı karşıyayız

“İktidar, kurumları teker teker bitirdi. Ülkede kurumların beka sorunu var. Kurumlar bittiğinde devlet çalışmaz. Gerçekleri saklayan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Enflasyon verileriyle oynayarak verileri düşük çıkartarak hem kurumun hem ülkenin itibarını bitiriyoruz, ama farkında değiller. 2008-2009 yıllarında Yunanistan bunu yaptı ve batmanın eşiğinden döndüler. İstatistiklerle oynamak ülkenin itibarını bitirmek demektir. Türkiye’de açıklanan enflasyonun 2.5 katı enflasyon var. Ocak-Temmuz arasında açıklanan yüzde 10.41 aslında yüzde 25-30 civarında. Sadece 7 aylık enflasyon. Bu rakamlara göre maaşlar hesaplanıyor. İnsanların fakirleşmesinin sebepleri bunlar. Kurumlarda ilk liyakati bitirdiler.

Liyakat bitti

“Belki de çok iyi sistemleri yoktu, ama bu kadar da kötü değildi. Kurumlara atanan kişilere herkesin bakması gerekiyor, bakalım gerçekten ne kadar liyakat sahibi? Kurumlarda o kadar hızlı değişim oluyor ki, kendi seçtikleri insanları bile 1 yıl olmadan değiştiriyorlar. Liyakat olmayınca sürekli insan üreten bir mekanizma var. Tam teslimiyet, tam biat istiyorlar. Devleti yönetenler kurumlardır, kurumlarda biat sistemi olabilir mi? Kurumlarda işleyiş, bürokratik gelenekler olur. Hiçbir açıklama yapılmadan bir gecede Merkez Bankası Başkanı’nın değiştiği bir ülkeden bahsediyoruz.”

Etiketler: gerçek
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