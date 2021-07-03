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3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

'Gerekçeli karar tebliğ edilmedi'

03 Temmuz 2021, Cumartesi 19:51
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında hak ihlali kararı verdiği ancak hâlâ tahliye edilmeyen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun avukatı Bişar Alınak, “Gerekçeli karar ne bize ne yerel mahkemeye tebliğ edildi” dedi.

AYM, hakkında verilen 2.5 yıllık hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülerek cezaevine giren Gergerlioğlu’nun başvurusunu 1 Temmuz’da karara bağladı. AYM, Gergerlioğlu’nun “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edildiğine hükmetti. Kararın üzerinden iki gün geçti ancak Gergerlioğlu tahliye edilmedi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Gergerlioğlu’nun avukatı Bişar Alınak, Gergerlioğlu’nun tahliye edilmesinin önünde hiçbir engel olmadığını belirterek, tahliyenin hâlâ yapılmamasını “ciddiyetsizlik” olduğunu savundu. Alınak, AYM’nin ihlal yönünde verdiği kararın gerekçesinin hem avukatları olarak kendilerine hem de yerel mahkemeye tebliğ edilmediğini belirtti. Kararın avukatlardan gizlendiğini söyleyen Alınak, “Gazetecilerin alabildiği ancak taraflara kararın verilmediği bir hukuk komedyası var. Selahattin Demirtaş’ın AİHM kararının uygulanmadığı bir yerde AYM kararının uygulama alanı bulamamış olması, hukukun yok sayıldığı bir tecrübeyi yaşıyoruz. Umarım Türkiye kendine özgü absürt bir doktrin ortaya koymaz. Biz gerekçeli kararı merakla, hayretle bekliyoruz” dedi.

Etiketler: gerekçeli karar, tebliğ
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