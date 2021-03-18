Gergerlioğlu: Haklıyız o yüzden güçlüyüz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili, "Kamuoyu vicdanı bu yapılanın çok büyük bir haksızlık, hukuksuzluk olduğunu görüyor. Bundan dolayı içimiz çok rahat" dedi.

TBMM Genel Kurulunda dün okunan tezkerenin ardından meclis binasındaki HDP toplantı odasında "Adalet Nöbeti" başlatan Gergerlioğlu, direnişin büyüyerek devam edeceğini vurguladı.

Euronews'e konuşan Gergerlioğlu, "Adalet Nöbeti"nde ziyaretçilerinin kendisini yalnız bırakmadığını ve çok farklı kesimlerden destek aldığını söyledi, "Moralimiz ve motivasyonumuz yerinde çünkü haklıyız, o yüzden de güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu, "Dün saat 14.00'ten beri Genel Kuruldaydık, 19.30'a kadar Genel Kurulu terk etmedik. Ardından kendi isteğimizle HDP toplantı odamıza geçtik. Ben orada geceledim, orada sabahladım. Arkadaşlarım beni yalnız bırakmıyor. Partimiz bir nöbet listesi yaptı. 10-15 kişi burada, yanımdalar, beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Güçlü bir dayanışma içindeyiz" diye konuştu.

'Aksoy'un tepkisi toplumun yansımasıydı'

"Haklıyız ve o yüzden de güçlüyüz" diyen Gergerlioğlu, CHP milletvekilleri İbrahim Kaboğlu, Süleyman Bülbül, Abdüllatif Şener, Kani Beko, Ünal Çeviköz, akademisyen Baskın Oran ve eski milletvekili Ziya Halis'in kendisini ziyaret ettiğini aktardı.

Gergerlioğlu, AK Parti eski milletvekili Abdürrahim Aksoy'un dinleyici locasından "Bu kararı tanımıyorum otokrasidir" şeklindeki tepkisinin toplumun bir yansıması olduğunu ifade etti.