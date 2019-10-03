Gıyasettin Emre’yi duâlarla anıyoruz

Bediüzzaman’ın binlerce talebe ve dostlarından birisi de Muş eski milletvekillerinden Gıyaseddin Emre’dir.

Eski DP Milletvekili Gıyasettin Emre, 2 Ekim 2008 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. 1950’den 1960’a kadar Demokrat Parti milletvekilliği yapan Gıyasettin Emre, 98 yaşında vefat etti. Menderes ve Bediüzzaman arasında mesaj trafiğine şahitlik etti.

Gıyasettin Emre, Bediüzzaman’ı ilk ziyaretini şöyle anlatıyor: “1954’te bağımsız milletvekili olarak seçildikten sonra Ankara’ya gitmek üzere pederime veda ederken bana ilk tavsiyesi, ‘Gittiğin zaman mutlaka benim yerime Bediüzzaman’ı ziyaret et ve benim yerime elini öp, hürmetlerimi bildir’ demesiyle oldu. Herhangi bir kimse, materyalist de olsa, Bediüzzaman Hazretleri’ni görmek teşebbüsünde bulunup, kendilerini görseydi, mutlaka o menfi fikirlerden kurtulurdu. Mükemmel, dört başı mamur bir insan olurdu” Gıyasettin Emre’yi vefatının 11. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

İstanbul – Yeni Asya