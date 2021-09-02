Göçmen merkezleri tam kapasite dolu

Afgan sığınmacılar İran’dan geçerek Türkiye sınırına akın etmeye devam ederken, Van’daki Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne bağlı merkezde tam kapasite doldu.

Türk yetkililer merkezlerde tutulan Afgan sığınmacıları geri göndermeyeceklerini söylüyor. Ancak bu sığınmacılara ne olacağıyla ilgili bir plan da henüz yok. Afgan göçmenler, İran üzerinden haftalar süren uzun bir yolculuğun ardından, Türkiye’ye ulaşmanın, kendileri için özgürlük ve güvenlik fırsatı anlamına geldiğini söylüyor. Ancak Türkiye sınırından geçen Afganlar’ın çoğu bir taraftan da güvenlik güçleri tarafından sınır dışı edilmekten kurtulmak için saklanmanın yollarını arıyor. Yakalananlar Göç İdaresi’nin göçmen geri gönderme merkezlerinde tutuluyor. Tutulanlar arasında çok sayıda çocuk da var. VOA Türkçe’nin haberine göre, Türk yetkililer, birkaç hafta içinde, Afgan mültecilerin bir başka ülkeye yerleştirilmesi yönünde bir planın devreye sokulabileceğini söylüyor. Ancak bu, gerçekleştirmesi oldukça uzak bir ihtimal.