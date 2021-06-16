BIDEN’IN BAŞKAN SEÇİLMESİNDEN SONRA YAPILAN İLK GÖRÜŞMEDE S-400, F-35, PKK-YPG GİBİ KRİZ KONULARINDA İLERLEME SAĞLANAMADI.

BEKLENTİLER KARŞILANMADI

Fehim Taştekin: “Erdoğan’ın S-400, F-35, PKK ve YPG konularında Türkiye’nin tutumunu ve rahatsızlığını tekrarladığına dair sözleri, beklentilerinin karşılanmadığına işaret ediyor.”

Kemal Can: “Erdoğan, bu kez ihtiyacı olanı alamadı, en fazla ‘Aynı yerdeyiz’ diyebildi.”



KANKALIK GERİDE KALDI

Murat Yetkin: “Biden Türkiye ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi dahil, ilişkileri NATO planında, stratejik planda tutuyor. Trump döneminde olduğu gibi kankalık ilişkisi yok. Sitem de şudur: Yani NATO olmasaydı yüz yüze görüşme olmayacaktı, öyle mi?”

***

Görüntü var, Çözüm yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesinde Ermeni meselesi, S-400, F-35, PKK ve YPG konularında herhangi bir ilerleme kaydedilmemesi eleştirilere sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile göreve gelmesinin ardından ilk yüz yüze görüşmesini Pazartesi günü Brüksel’deki NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirdi. 90 dakika süren görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, toplantının ‘samimi ve yapıcı geçtiğini’ aktardı.

Gazeteci-Yazar Murat Yetkin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesini değerlendirdiği yazısında, “Biden Türkiye ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi dahil ilişkileri NATO planında, stratejik planda tutuyor. Donald Trump döneminde olduğu gibi kankalık ilişkisi yok. Sitem de şudur: Yani NATO olmasaydı yüz yüze görüşme olmayacaktı, öyle mi? Düşünsenize, Biden’ı Türkiye’ye davet etmiş, Biden da işlerin yoğunluğu azalsın da öyle demiş; bunu da Türkiye Cumhurbaşkanının ağzından öğreniyoruz. Hoş bir durum değil elbette. Muhabir üsteliyor, ABD’ye gidecek mi? Asıl sormak istediği, Biden da sizi Beyaz Saray’a dâvet etti mi? Erdoğan’ın cevabı, “Neden gitmeyeyim ki?” oluyor” ifadelerini kullandı.

İhtiyacı olanı alamadı

Gazete Duvar yazarları Kemal Can ve Fehim Taştekin de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeyi değerlendirdi. Kemal Can, “Erdoğan Batı ile -özellikle Trump ve Merkel ile kurduğu- ilişkide, iç politikada kullanılabilecek imkânlar verilmesini sağlayabiliyordu. “Erdoğan ile kolay anlaşabiliyoruz ve dediklerimizi yapıyor” diyen liderler, bu alış veriş karşısında onun da “havalı” görüntü vermesine izin veriyorlardı. Biden daha ilk baştan, bunu böyle yürütmeye niyetli olmadığın gösterdi. Soykırım meselesinin “hamdolsun gündeme gelmedi” diye geçiştirilmesi de bunu gösteriyor. Erdoğan, bu kez ihtiyacı olanı alamadı, en fazla “aynı yerdeyiz” diyebildi. En sıkıntılı konu S- 400 meselesinde yeni gelişme ortaya çıkmadığını, daha önce olduğu gibi “bakanlar konuşsun” sınırında bekletildiğini anlıyoruz. Suriye ve özellikle YPG konusundaki görüş ayrılığının da en üst düzeyde teyit edilmiş olduğu anlaşılıyor” dedi.

‘Bir şey demedim’ cevabı anlamlıydı

Can, “Sorun başlıklarının yerinde kaldığı görüşme “verimli ve samimî” olarak tanımlansa da Türkiye’ye davete verilen “inşallah” cevabı dışında somut bir çıktısı yok” ifadelerini kullandı. Taştekin ise “Yaşanan krizlerin temelindeki konularda ilerleme kaydedilmedi. Bu konuda Biden-Erdoğan görüşmesi önemliydi. Erdoğan’ın S-400, F-35, PKK ve YPG konularında Türkiye’nin tutumunu ve rahatsızlığını yinelediğine dair sözleri beklentilerinin karşılanmadığına işaret ediyor. Eğer Erdoğan baş ağrıtan konulardan birinde olumlu bir değişiklik yakalasaydı bunu mutlaka paylaşırdı. Henüz Amerikan tarafının görüşmelere dair açıklaması gelmedi. Biden’ın “İyi bir görüşme oldu” demesinin ardından “Hangi konular konuşuldu” sorusunu geçiştirmesi, “Ne dediğinizi duyamadık” diye gelen ikinci soruya “Bir şey demedim ki” cevabını vermesi anlamlıydı” diye yazdı.

***

Millete havale ediyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan’ın 24 Nisan açıklamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı Twitter’dan Erdoğan’ın görüşmenin öncesi ve sonrası açıklamalarını paylaşan Özel, ‘’Tayyip Erdoğan her zamanki gibi içeride başka, dışarıda başka... Bir gün önce 24 Nisan’ın hesabını soracağını anlatıyor. Bir gün sonra gündeme bile gelmediğine hamdediyor. Bu diplomatik beceriksizliği yorumsuz millete havale ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmeye ilişkin sorulan ‘’Biden’ın 1915 olaylarının soykırım olarak tanıması gündeme geldi mi?’’ sorusuna, ‘’Hamdolsun gelmedi’’ cevabını vermişti.

Neye hamd olsun?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe biden ile yaptığı görüşmede, Erdoğan’ın ABD’nin ‘Ermeni Soykırımı’ kararının gündeme gelmemesine ilişkin ‘Hamdolsun’ açıklamasına tepki gösterdi.

Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Trump’ın “Aptal olma” mektubunun ardından bir kez daha hayal kırıklığı yaşadık. 1915 olaylarıyla ilgili “hamdolsun bu konu gündeme gelmedi” demek, acziyettir; hamasetin örtemediği edilgen bilinçaltını yansıtmaktadır. Bu konu gündeme gelmeli, Biden’a gereken cevap verilmeliydi” ifadelerini kullandı.