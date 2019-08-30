"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

'Gözlem noktalarımıza zarar gelirse meşru müdafaa hakkımızı kullanırız'

30 Ağustos 2019, Cuma 09:52
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, rütbe terfi töreninde yaptığı konuşmada "İdlib'de gözlem noktalarımıza zarar geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı herkese söyledik, söylemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbe işaretleri dün Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törenle verildi.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün yanı sıra Bakan Yardımcılarının da katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Rütbe arttıkça görev ve sorumlulukların da arttığına dikkati çeken Akar, personelin görevlerini yaparken bir önceki günden daha fazla çalışmalarının gerektiğini vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar karada, denizde ve havada vatanının ve milletinin güvenliği ve huzuru için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini belirten Bakan Akar, "Bu asil milletin egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği için yapılması gereken neyse yapacağız" ifadesini kullandı.

'TSK'NIN PENÇESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE'

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve kararlılıkta devam edeceğini yineleyen Bakan Akar, şunları söyledi:

"İnşallah, 82 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtaracağız. Teröristlerin teslim olmaktan ve bu işten vazgeçmekten başka çareleri yok. Son yapılan operasyonlar bunu açıkça ortaya koydu. Mehmetçik, komandolarımız özellikle Pençe harekatlarıyla teröristlerin bütün inlerine girdi, girmeye devam ediyor. Bütün inlerini teröristlerin başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da buna devam edilecek. TSK'nın pençesi bu teröristlerin ensesinde, bu bitmeyecek. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 ve Pençe-3'te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi."

'GÖZLEM NOKTASI' AÇIKLAMASI

İdlib'de Rusya'nın da desteğini alan rejimin havadan ve karadan gerçekleştirdiği saldırılarla çocukları, gençleri, kadınları, yaşlıları katletmeye devam ettiğini ifade eden Akar, bunların durdurulması için Türkiye Cumhuriyeti devleti ve TSK'nın üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret ettiğini söyledi.

Anlaşma ve mutabakatlara aykırı olarak rejim tarafından yapılan saldırılarla bugüne kadar 700’den fazla masum insanın hayatını kaybettiğini, 500 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Yeni göçlerin meydana gelmemesi, insani trajedilerin yaşanmaması ve saldırıların sonunda radikalleşmenin oluşmaması için bu saldırıların bir an önce durmasının gerektiğini hep söyledik, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu Rusya'ya son ziyaretinde de Sayın Putin’e ifade etti. TSK'nın İdlib'de 12 gözlem noktası var. Oradaki gözlem noktalarımızın Astana ve Soçi mutabakatları kapsamındaki görevi ateşkes ve istikrarın izlenmesi ve rapor edilmesidir. Bu çerçevede 12 gözlem noktamız görevlerini başarılı şekilde yerine getiriyor. Herhangi bir şekilde bunların güvenliklerinin tehlikeye atılmaması için her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. 'Gözlem noktalarımıza yönelik saldırıların olduğuna' yönelik haberler çıkıyor. Böyle bir şey yok. Fakat biz TSK olarak son derece hassas ve dikkatli şekilde süreci takip ediyoruz. Oradaki personelimizin güvenliğine karşı herhangi bir şekilde girişimde bulunulmamasını tüm ilgili taraflara hatırlatmış bulunuyoruz. Bizim personelimize, gözlem noktalarımıza zarar ziyan geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı herkese söyledik, söylemeye devam ediyoruz."

Etiketler: Suriye, İdlib, terör, TSK
Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB'de iki seçim arasında işe alınanlar hakkında inceleme başlatıldı

    'Memurlar yoksulluğa mahkum ediliyor'

    Keşmir'de güvenlik güçleri halka işkence uyguluyor iddiası

    Suriye sınırına askeri sevkiyat

    Erdoğan: Siyasetçinin en büyük sermayesi doğruluk ve dürüstlüktür

    Kayyum atanan belediyeler AİHM'e gidiyor

    'Gözlem noktalarımıza zarar gelirse meşru müdafaa hakkımızı kullanırız'

    İzmir ve Muğla'da terör operasyonları: 21 kişi gözaltına alındı

    Memur zammı hayal kırıklığı

    "Aden'de toplu kaçırma vakaları yaşanıyor"

    Gençler, ülkeden kaçıyor

    Trabzonspor ilk maçın avantajıyla sevinen taraf oldu

    BM: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı

    Aden'de dengeler yeniden değişti

    Avrupa'da yılın futbolcusu belli oldu

    ABD, 6,3'le sallandı

    Galatasaray, zorlu takımlarla mücadele edecek

    Eleştirilen zam kararının ardından en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    TSK ve MİT'ten ortak operasyon

    Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin ABD'den açıklama

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatler ve tarikatlarla uğraşanlar kaybettiler
    Faruk ÇAKIR

    Merhum Aliya dinlenseydi...
    Ömer Alan

    Hak, hukuk, merhamet!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    İsrail’le artan ticarî işbirliği - 1
    Genel

    İzmir ve Muğla'da terör operasyonları: 21 kişi gözaltına alındı
    Risale-i Nur'dan

    Muzafferiyet şükür ister
    Genel

    Memur zammı hayal kırıklığı
    Süleyman KÖSMENE

    Röntgen filmi ceninin simasını görebilir mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kur’ân’ın takdir ve tahsin ettiği lisân (5)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.