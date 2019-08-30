'Gözlem noktalarımıza zarar gelirse meşru müdafaa hakkımızı kullanırız'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, rütbe terfi töreninde yaptığı konuşmada "İdlib'de gözlem noktalarımıza zarar geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı herkese söyledik, söylemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbe işaretleri dün Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törenle verildi.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün yanı sıra Bakan Yardımcılarının da katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Rütbe arttıkça görev ve sorumlulukların da arttığına dikkati çeken Akar, personelin görevlerini yaparken bir önceki günden daha fazla çalışmalarının gerektiğini vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar karada, denizde ve havada vatanının ve milletinin güvenliği ve huzuru için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini belirten Bakan Akar, "Bu asil milletin egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği için yapılması gereken neyse yapacağız" ifadesini kullandı.

'TSK'NIN PENÇESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE'

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve kararlılıkta devam edeceğini yineleyen Bakan Akar, şunları söyledi:

"İnşallah, 82 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtaracağız. Teröristlerin teslim olmaktan ve bu işten vazgeçmekten başka çareleri yok. Son yapılan operasyonlar bunu açıkça ortaya koydu. Mehmetçik, komandolarımız özellikle Pençe harekatlarıyla teröristlerin bütün inlerine girdi, girmeye devam ediyor. Bütün inlerini teröristlerin başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da buna devam edilecek. TSK'nın pençesi bu teröristlerin ensesinde, bu bitmeyecek. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 ve Pençe-3'te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi."

'GÖZLEM NOKTASI' AÇIKLAMASI

İdlib'de Rusya'nın da desteğini alan rejimin havadan ve karadan gerçekleştirdiği saldırılarla çocukları, gençleri, kadınları, yaşlıları katletmeye devam ettiğini ifade eden Akar, bunların durdurulması için Türkiye Cumhuriyeti devleti ve TSK'nın üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret ettiğini söyledi.

Anlaşma ve mutabakatlara aykırı olarak rejim tarafından yapılan saldırılarla bugüne kadar 700’den fazla masum insanın hayatını kaybettiğini, 500 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Yeni göçlerin meydana gelmemesi, insani trajedilerin yaşanmaması ve saldırıların sonunda radikalleşmenin oluşmaması için bu saldırıların bir an önce durmasının gerektiğini hep söyledik, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu Rusya'ya son ziyaretinde de Sayın Putin’e ifade etti. TSK'nın İdlib'de 12 gözlem noktası var. Oradaki gözlem noktalarımızın Astana ve Soçi mutabakatları kapsamındaki görevi ateşkes ve istikrarın izlenmesi ve rapor edilmesidir. Bu çerçevede 12 gözlem noktamız görevlerini başarılı şekilde yerine getiriyor. Herhangi bir şekilde bunların güvenliklerinin tehlikeye atılmaması için her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. 'Gözlem noktalarımıza yönelik saldırıların olduğuna' yönelik haberler çıkıyor. Böyle bir şey yok. Fakat biz TSK olarak son derece hassas ve dikkatli şekilde süreci takip ediyoruz. Oradaki personelimizin güvenliğine karşı herhangi bir şekilde girişimde bulunulmamasını tüm ilgili taraflara hatırlatmış bulunuyoruz. Bizim personelimize, gözlem noktalarımıza zarar ziyan geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı herkese söyledik, söylemeye devam ediyoruz."