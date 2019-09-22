Haber ve eleştiri suç olmaz

MHP’nin görüşüne sunulan, daha sonra diğer partilerin görüşüne de sunulacağı söylenen pakette, AB’nin uzun süredir değiştirilmesini istediği Terörle Mücadele Kanunu’nun “propaganda” başlıklı 7. maddesine, “Haber ve eleştirinin suç oluşturmadığı” düzenlemesi ekleniyor.

Ancak buna göre neyin haber, neyin eleştiri olduğuna mahkemeler karar verecek. Paketle, soruşturma aşamasındaki tutukluluk sürelerine sınırlama getiriliyor. Yargıda iki yeni usul de hayata geçiriliyor. Seri Muhakeme Usulü’ne göre, savcı, belli suçlarda sanığa indirim teklif edebilecek. Sanık kabul ederse, dosya savcının belirlediği cezaya göre hemen karara bağlanacak. Basit Yargılama Usulü’yle de asliye ceza mahkemelerine benzer bir yetki tanınacak. T24’ün haberine göre, paketle, İstinaf mahkemelerinde kesinleşen bazı suçlar yönünden temyiz hakkı da getiriliyor. TMK’daki suçlar da bu kapsamda olduğundan, HDP Eski Eş başkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere bu suçlardan ceza alanlar, Yargıtay’a başvurabilecek. İtirazları kabul edilirse, Yargıtay dosyaya bakacak. Bu aşamada cezalarının infazı da durdurulabilecek. Paketle, KHK ile ihraç edilen ya da idari yaptırımla pasaportları engellenenlerden, hakkındaki ceza infaz edilenler, beraat edenler, takipsizlik alanlar, haklarında soruşturma-dâvâ bulunmayanlar için pasaport alma yolu açılıyor.

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